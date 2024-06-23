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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı 23 Haziran 2024

        TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam Show TV'de Neşeli Günler, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Turnike, Now TV'de Ne Olcak Halim ekrana gelecek. İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı 23 Haziran 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:12
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        1

        TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün yayınlanacak olan yapımlara bakıyor. TRT1’de akşam Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema sonrası saat 22:00’de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya" ekrana gelecek. İşte tüm kanalların tv yayın akışı listesi

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Petrol Kralları (Yerli Sinema)

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)

        22:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

        23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

        01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

        03:00 Kızılcık Şerbeti

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        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:15 Beni Böyle Sev

        09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

        08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:40 Enine Boyuna

        13:00 Seksenler

        15:30 Gönül Dağı

        19:00 Ana Haber

        20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)

        22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"

        00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)

        02:10 Gönül Dağı

        04:40 Seksenler

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

        11:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

        13:40 Alan

        16:40 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Alan

        03:10 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)

        02:45 Kuruluş Osman

        05:20 Kalp Yarası

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Arda İle Omuz Omuza

        14:45 Yalan

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Turnike

        00:30 Çok Akustik

        02:45 Güneşin Kızları

        04:30 5N1K

        05:00 Tatlı İntikam

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Hanım Köylü

        10:30 Ada Masalı

        12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

        14:15 Dolunay

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 İstanbullu Gelin

        01:30 Dolunay

        03:00 Baba Ocağı

        04:30 Türk Müziği

        05:30 Erkenci Kuş

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