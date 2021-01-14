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Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının erişime kapatılmasından gurur duymadıklarını ancak bunun, Twitter için doğru bir karar olduğuna inandığını belirtti.

Trump'ın hesabıyla ilgili işlem yapılacağı uyarısında bulunduklarının altını çizen Dorsey, Trump'ın taraftarlarını Kongre binasına saldırmaya teşvik edip kaygılandırıcı mesajlar atmaya devam ettiğini ve bu eylemlerin de kamu güvenliği için "olağanüstü ve savunulamaz bir durum" yarattığını kaydetti.

Dorsey, bazı istisnalar dışında Twitter'da hesap kapatılmasının "sağlıklı bir sohbeti" teşvik etme konusunda başarısızlık anlamına geldiğini vurgulayarak ​​​​​​​"Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık ve kamu güvenliğine odaklanmalıydık. Çevrim içi konuşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çevrim dışı zarar ortadadır." ifadelerini kullandı.

Dorsey, Twitter'ın gücünün farkında olduğunu, koydukları kurallara uymayanların başka platformlara gidebileceğini belirtti.

Twitter'ın kapatma kararında yalnız olmadığını vurgulayan Dorsey, YouTube, Instagram, Facebook gibi diğer platformların da Trump'ın açıklamalarını tehlikeli bularak benzeri adımlar attığına dikkati çekti.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak "şiddeti körüklediği" gerekçesiyle Trump'ın hesabını süresiz askıya almıştı.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasıyla başlayan siyasi kriz devam ederken Trump'ın istifa etmesi, görevden alınması ya da ikinci kez azledilmesi yönündeki çağrılar büyüyor.