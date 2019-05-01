Dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones'un baş karakterlerinden Tyrion Lannister'e benzerliğiyle dikkat çeken Pakistanlı Rozi Khan, en büyük hayalinin bir filmde oynamak ve karakteri canlandıran Peter Dinklage ile tanışmak olduğunu söyledi.

Bir restoranda garsonluk yapan 26 yaşındaki genç, kendisi ve Peter arasındaki benzerlik Facebook ve çeşitli medya organlarında yer almaya başlayınca tüm dünyada dikkat çekti.

Birçok platformda 'Peter'in ikizi' olarak bahsedilen Khan, "İlk önce bana Peter Dinklage diye seslenmeye başladılar, sonra diziyi izledim. Ardından yavaş yavaş ünlü olmaya başladım. Hayalim bir filmde oynamak ve onunla (Peter Dinklage) tanışmak" dedi.