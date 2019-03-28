Üç asırlık oyuncaklar bu müzede!

Canik Oyuncak Müzesi'nde üç asırlık oyuncaklar sergileniyor. Müzede sergilenen eserler arasında en eskisi 18. yüzyıla ait bir figür ve en yenisi ise 1982 yılına ait bir barbie bebek bulunuyor