Tayland'da Phuket Uluslararası Havalimanı’na giden uçaklar ülkenin turistik Mai Khao sahiline çok yakın geçtiği için plajda turistlerin inişe geçen uçaklarla selfie çektirmeye başlaması güvenlik sorunlarını da beraberinde getirince Phuketli yetkililer harekete geçti.

Tayland havacılık otoriteleri uçak geçişi sırasında selfie çeken turistler için birtakım önlemler almaya hazırlanıyor. Geçen hafta, kazaya neden olabileceği gerekçesiyle selfie çekmenin yasaklanacağı duyurulmuştu. Bu konuda para cezasının da düşünülebileceğini belirten yetkililer, 'idam' cezasının da gündemde olduğunu dile getirdiler. Turistlere getirilmesi planlanan 'selfie cezalarını' eleştiren bölge halkı ise turizmi olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçesiyle bu önlemlere karşı çıkıyor.

Pilotların dikkatlerinin dağıldığını ve halihazırda yoğun olan hava trafiğine ek stres yarattığını savunan yetkililer, çareyi alanı fotoğrafa yasaklamakta buldu.

Yasağı duyuran Phuket Uluslararası Havalimanı yöneticisi Wichit Kaeothaithiam, "İnsanlar ve turistlerin fotoğraf çektirmek için uçak pistinin bulunduğu bu alana girmesine izin verilmeyecek" dedi.

Yasağın ihlali durumunda uygulanacak cezalar arasında para cezası ve 20 yıla kadar hapis cezası var.

Ancak Kaeothaithiam, yasağın çiğnenmesi halinde uygulanacak en büyük yaptırımın 'ölüm cezası' olduğunu açıkladı.