| Bakanlığımız Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Taban Puanları
|
|Alan Kodu
|Alan Adı
|Puan
|
|7028
|Adalet
|71,24850
|
|7030
|Aile ve Tüketici Hizmetleri
|60,10228
|
|2246
|Almanca
|50,67232
|
|7092
|Arapça
|54,17223
|
|2265
|Beden Eğitimi
|62,27017
|
|1119
|Bilişim Teknolojileri
|51,92469
|
|1123
|Biyoloji
|67,18070
|
|1207
|Coğrafya
|62,04943
|
|4936
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|53,34571
|
|7109
|Denizcilik / Gemi Yönetimi
|54,38040
|
|7032
|Denizcilik/Gemi Makineleri
|58,78212
|
|7034
|Denizcilik/Su Ürünleri
|60,09995
|
|1245
|Din Kült. ve Ahl.Bil.
|50,25257
|
|7035
|El San.Tek./El Sanatları
|69,87141
|
|7036
|El San.Tek./Nakış
|68,54107
|
|7037
|Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
|56,46632
|
|7038
|Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
|64,67789
|
|1371
|Felsefe
|74,29457
|
|1386
|Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
|50,12389
|
|1390
|Fizik
|62,89335
|
|1417
|Fransızca
|69,26654
|
|4951
|Gazetecilik
|72,51077
|
|7044
|Gıda Teknolojisi
|56,95837
|
|4954
|Giyim Üretim Teknolojisi
|83,08626
|
|7102
|Görsel Sanatlar
|62,88970
|
|7046
|Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf
|53,88767
|
|7045
|Grafik ve Fotoğraf/Grafik
|56,23151
|
|4958
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
|79,29821
|
|4959
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
|58,20821
|
|7114
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
|50,86296
|
|1230
|İ.H.L. Meslek Dersleri
|50,21104
|
|1715
|İlköğretim Matematik Öğr.
|54,02117
|
|1524
|İngilizce
|50,10367
|
|7049
|İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
|71,95493
|
|1627
|Kimya/Kimya Teknolojisi
|53,12574
|
|4967
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
|72,24956
|
|7096
|Laboratuvar Hizmetleri
|58,38192
|
|7055
|Makine Tek./Makine Ressamlığı
|50,50773
|
|7054
|Makine Tek./Makine ve Kalıp
|63,99083
|
|1700
|Matbaa/Matbaa Teknolojisi
|69,69561
|
|2353
|Matematik
|50,21004
|
|4972
|Metal Teknolojisi
|75,18720
|
|7095
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
|69,24728
|
|4975
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|66,42446
|
|1822
|Müzik
|55,00028
|
|4439
|Okul Öncesi Öğrt
|50,06784
|
|7106
|Özel Eğitim
|54,31281
|
|4979
|Plastik Teknolojisi
|50,10812
|
|2838
|Radyo-Televizyon
|63,97548
|
|7062
|Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat
|72,96869
|
|7103
|Rehberlik
|65,83329
|
|4883
|Rusça
|69,43865
|
|1959
|Sanat Tarihi
|78,27297
|
|7077
|Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar
|65,37928
|
|7075
|Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon
|66,28659
|
|7076
|Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar
|52,30974
|
|4996
|Seramik ve Cam Teknolojisi
|65,20604
|
|2403
|Sınıf Öğretmenliği
|50,15631
|
|2510
|Sosyal Bilgiler
|70,97709
|
|7116
|Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj
|68,83991
|
|7117
|Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri
|59,78700
|
|2036
|Tarih
|76,87390
|
|7101
|Tasarım Teknolojileri
|56,06343
|
|4900
|Teknoloji ve Tasarım
|53,49035
|
|7081
|Tekstil Tek./Tekstil
|66,90158
|
|7084
|Tekstil Tek./Tekstil Terbiye
|60,32682
|
|4988
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|62,21298
|
|1283
|Türk Dili ve Edebiyatı
|72,08718
|
|2143
|Türkçe
|50,07860
|
|7087
|Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor
|52,98922
|
|4992
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|50,49228
|