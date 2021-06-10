Uğur Arslan: Eşimi hiç aldatmadım

"Eşimi hiç aldatmadım" 0:00 / 0:00

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Şair ve sunucu Uğur Arslan, YouTube'da yayınlanan 'Esra Sönmezer ile Pembe Pijama' programına konuk oldu. Arslan, ilişkiler üzerine konular açan Sönmezer'in sorularını yanıtladı.

2002 yılında Seçil Arslan ile nikah masasına oturan Uğur Arslan, "Hiç eşinizi aldattınız mı?" sorusuna, "Hayatımda hiç flört dahi yaşamadım. Gözümü ilk eşimde açtım. Doğru insan ile evliliğin çok güzel olduğuna inanıyorum ve eşimi de hiç aldatmadım" şeklinde yanıt verdi.

Programa pijama ve ropdöşambır ile katılan Arslan, "Program inanılmaz keyifliydi. Pijamalarımla çok rahat ettim. Kendimi evimde gibi hissettim. Bu tarz programları ülkece çok özlemiştik" diye konuştu.