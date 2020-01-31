Uğurkan Erez, Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi olarak biliniyor. İzleyici karşısına çıkan Uğurkan Erez, merak konusu oldu. İşte Uğurkan Erez'in hayatı...

UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı’dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir. Uğurkan Erez 66 yaşındadır.

1998’de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.

UĞURKAN EREZ KIZI

Billur Erez isminde modacı bir kızı vardır. 1998 yılında kurmuş olduğu bir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir.