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Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı

Ukrayna'nın Herson kentinde Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Kakhovka Barajı'nın vurulmasının ardından Ukrayna ve Rusya güçleri birbirini suçladı. Ukrayna Rusya'yı, 'sivil halkı susuz bırakmak' ile suçlarken, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise, 'Rus saldırısını engellemek için sabotaj yapıldığını' öne sürdü.

Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı
HABERTURK.COM

Bakan Sergey Şoygu, Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik saldırı nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlayarak, "Bu gece, Kiev rejimi yeni bir terör suçu daha işledi ve Kahovka HES'e ait yapılar havaya uçuruldu." dedi.

Ukrayna'nın, Rusya tarafından yapılacak saldırıları önlemek için sabotaj yaptığını öne süren Şoygu, "Ayrıca elde edilen verilere göre, (Ukrayna'nın kontrolündeki) Dnipropetrovsk HES'inden su salınımı önemli ölçüde arttı ve bu da bölgelerdeki su baskınlarını daha da artırdı. Bu gerçek, Kiev rejimi tarafından önceden planlanan büyük çaplı bir sabotajın kanıtıdır." diye konuştu.

Şoygu, başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna'nın üç gün boyunca askeri birlik ve teçhizatları yoğunlaştırarak farklı cephelere yönelik uzun zamandır söz verdiği saldırıları başlattığını belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 23. ve 31. Mekanize Tugayının 4 Haziran'da beş yöne taarruza geçtiğini hatırlatan Şoygu, burada 300 Ukrayna askeri, 16 tank, 26 zırhlı araç ve 14 otomobilin imha edildiğini anlattı.

Ukrayna ordusunun 5 Haziran'da ise 5 tugaydan oluşan birliklerle 7 koldan saldırı düzenlediğini aktaran Şoygu, "Taarruz durduruldu ve daha da fazla kayba uğradılar. 1600'den fazla asker, 8'i Leopard tank, 3'ü AMX-10 model tekerlekli tank olmak üzere 28 tank, 79'u yabancı yapım olmak üzere 136 askeri teknik araç yok edildi. Saldırı girişimleri engellendi, düşman durduruldu." diye konuştu.

Şoygu, "3 gün içindeki bütün yönlerdeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 3 bin 715 asker kaybettiğini" dile getirerek, askeri teknik olarak 52 tank, 207 askeri zırhlı araç, 134 otomobil, 5 uçak, 2 helikopter, 48 obüs ve 53 insansız hava aracını vurduklarını kaydetti.

Rus ordusunun bu çatışmalardaki kayıplarına da değinen Şoygu, "Maalesef kayıplarımız da oldu. Müşterek Kuvvetler Birliklerinden düşmana taarruz esnasında 71 asker öldü, 210'u da yaralandı. 15 tank, 9 piyade savaş aracı, 2 otomobil ve 9 obüs kaybettik." bilgisini verdi.

UKRAYNA: RUSYA'NIN SAVAŞ SUÇU

Ukrayna ordusu "Güney" Operasyonel Komutanlığı Sözcüsü Vladislav Nazarov, Rus ordusunun Herson bölgesindeki Kakhovka Barajı'nı vurduğunu iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplayacağını belirterek, “Bu bir çevre katliamıdır. Ruslar, Herson bölgesinin güneyinde ve Kırım'da insanların içme suyundan mahrum kalmasından, bazı yerleşim yerlerinin ve biyosferin yok olmasından sorumlu olacaktır.” değerlendirmesine bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Rusların Kakhovka hidroelektrik santrali barajını yıkarak, Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini tüm dünyaya teyit ettiği' paylaşımında bulundu.

Fotoğraf: Habertürk, AA

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