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        Haberler Dünya Avrupa Ukrayna'dan Donetsk’e roket saldırısı: 3 ölü, 7 yaralı

        Ukrayna'dan Donetsk’e roket saldırısı: 3 ölü, 7 yaralı

        Ukrayna ordusu, yeni yıla girdikten hemen sonra Donetsk'e çok namlulu roket atarla saldırı düzenledi. Saldırıda, 1'i gazeteci en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 07:41 Güncelleme: 01.01.2024 - 07:41
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        Ukrayna Donetsk'i vurdu: 3 ölü, 7 yaralı
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        Yeni yıla girdikten sonra Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu Donetsk şehrinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        TASS haber ajansının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yeni yıla girdikten hemen sonra Donetsk’e çok namlulu roket atarla saldırı düzenledi.

        5 yıldızlı bir otele roket isabet eden saldırıda, 1’i gazeteci en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre; Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, şehre önceki gün Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin yaralandığını bildirmişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 29 Aralık’ta Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 159 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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        #donetsk
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