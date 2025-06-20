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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'ya 'İran' eleştirisi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya şimdi İran nükleer programını kurtarmaya çalışıyor. Kamuya açık sinyalleri ve kamuya açık olmayan faaliyetleri başka türlü yorumlanamaz." değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 05:56 Güncelleme: 20.06.2025 - 05:56
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        Zelenskiy'den Rusya'ya 'İran' eleştirisi
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

        Rusların 17 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında Kiev'de hasar gören bir apartmanın önünde incelemelerde bulunduğunu aktaran Zelenskiy, bu binada 23 kişinin öldüğünü kaydetti.

        Bunu "terör saldırısı" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Ruslar, Ukrayna'ya yaptıkları büyük saldırıda toplam 30 kişiyi öldürdü ve 172 kişiyi yaraladı." dedi.

        AA'nın aktardığı habere göre; Rusya'nın İran ve Kuzey Kore ile işbirliği yaptığını ifade eden Zelenskiy, "Rusya şimdi, İran nükleer programını kurtarmaya çalışıyor. Kamuya açık sinyalleri ve kamuya açık olmayan faaliyetleri başka türlü yorumlanamaz." ifadelerini kullandı.

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        ESİR TAKASI VE RUSYA İLE GÖRÜŞMELER

        Zelenskiy konuşmasında, İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ile bugün bir esir asker takası daha gerçekleştirdiklerini anımsattı.

        Tüm Ukraynalı esirleri geri getirmek istediklerini kaydeden Zelenskiy, "Her soyadı üzerinde çalışıyoruz. Herkesi herkesle takas etmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Savaşın gerçekten sona ermesi gerekiyor. Ukrayna en üst düzeyde görüşme yapmaya hazır ve bu bir karar seviyesidir. Kararları veren ve uygun yetkilere sahip olanlarla herhangi bir formatta görüşmeye hazırım. Putin de dahil, anayasal yetkilerini en az üç dönem aşmış olsa bile."

        Savaşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi içerisinde sona ermesini istediğini kaydeden Zelenskiy, "Savaşın Başkan Trump döneminde sona ermesi arzu edilir. Onun yardımına çok güveniyorum." şeklinde konuştu.

        Zelenskiy ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığına Tuğgeneral Gennady Şapovalov'un getirilmesine ilişkin kararname imzaladığını bildirdi.

        Şapovalov'un daha önce Almanya'da görev yaptığını aktaran Zelenskiy, bu kararın NATO'daki müttefikler ile koordinasyon içinde verildiğini kaydetti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
        #rusya
        #iran
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