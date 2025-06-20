Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'ya 'İran' eleştirisi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Rusların 17 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında Kiev'de hasar gören bir apartmanın önünde incelemelerde bulunduğunu aktaran Zelenskiy, bu binada 23 kişinin öldüğünü kaydetti.

Bunu "terör saldırısı" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Ruslar, Ukrayna'ya yaptıkları büyük saldırıda toplam 30 kişiyi öldürdü ve 172 kişiyi yaraladı." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre; Rusya'nın İran ve Kuzey Kore ile işbirliği yaptığını ifade eden Zelenskiy, "Rusya şimdi, İran nükleer programını kurtarmaya çalışıyor. Kamuya açık sinyalleri ve kamuya açık olmayan faaliyetleri başka türlü yorumlanamaz." ifadelerini kullandı.

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ESİR TAKASI VE RUSYA İLE GÖRÜŞMELER

Zelenskiy konuşmasında, İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ile bugün bir esir asker takası daha gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Tüm Ukraynalı esirleri geri getirmek istediklerini kaydeden Zelenskiy, "Her soyadı üzerinde çalışıyoruz. Herkesi herkesle takas etmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.