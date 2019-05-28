İstanbul'da yaşayan Ukrayna güzellik kraliçesi Anastasiia Lenna, yakın arkadaşı Serkan Olgun'un davetlisi olarak Muğla'nın Dalaman ilçesine geldi.

DHA'nın haberine göre çevreyi gezip Dalyan Kral Mezarları'nı gören ünlü top model Lenna'nın sonrası durağı ise Köyceğiz ilçesi oldu.

Lenna, Köyceğiz'deki Sultaniye Kaplıcaları'nda çamur banyosu yaptı.

Şifalı olduğuna inanılan çamura bulanmış halde güneşlenen Lenna, Türkiye'yi çok sevdiğini belirtip, "Antalya'da yazlık evim var. Bu bölgeyi çok seviyorum. Ukraynalılar ve Rusların bölgeyi tanımalarını istiyorum. Bu bölgenin tanıtımı için kısa film çalışmalarım var. Daha da çekimlerimiz olacak. Türkiye'yi çok seviyorum. Burası benim ikinci vatanım" dedi.

5 dil bilen Anastasiia Lenna, Türkiye'de daha önce kadına yönelik şiddete karşı yapılan birçok etkinlikte de yer almıştı.