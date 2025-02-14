Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, bir Rus drone'unun gece boyunca süren saldırıları sonucunda Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon bölümüne önemli ölçüde zarar verdiğini duyurdu.

Zelenskiy, Rus insansız hava aracının santralde tahrip olan güç ünitesini vurarak yangına neden olduğunu ve yangının daha sonra söndürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildiren Zelenskiy, radyasyon seviyelerinin bu sabah itibariyle artmadığını da sözlerine ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da, saldırının ardından radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı.