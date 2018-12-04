Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna geriliminde yeni bir aşamaya daha gelindi. Ukrayna ordusunun sosyal paylaşım sitesi Facebook'a yansıyan açıklamasında, yedek asker toplama çalışmasına başlandığı öğrenildi. Resmi açıklamada, "İlk sıra yedek askerlerin toplanması 20 gün sürecek" denildi.

İKİ KENTTE 10 GÜNLÜK ASKERİ TATBİKAT

Ayrıca Herson ve Zaporojye bölgelerindeki poligonlarda 10 günlük askeri tatbikatların yapılmasının planlandığı da haberde yer aldı. Sputnik'in haberine göre tüm askerlerin Katolik Noel öncesinde evine dönerek bayramı aileleriyle birlikte kutlayabileceği kaydedildi. Yedekleri toplama kararı, Lugansk ve Donetsk dahil ülkenin bazı bölgelerde sıkıyönetimin uygulanmasıyla ilgili alındı.

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