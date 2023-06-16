Ukrayna’da Kahovka Barajı'nın yıkılması doğayı ve gıda arzını neden tehdit ediyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Ukrayna’da Kahovka Barajı'nın yıkılması doğayı ve gıda arzını neden tehdit ediyor?

BBC’ye konuşan ekolojistler ve yardım örgütleri, Ukrayna’daki Nova Kahovka Barajı’nın yıkılmasının, yıllar süren çevresel etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler ise bunun küresel gıda güvenliğini tehlikeye atabileceği ve gıda fiyatlarında artışa yol açabileceğini söyledi.

Ukrayna’da Kahovka Barajı'nın yıkılması doğayı ve gıda arzını neden tehdit ediyor?
BBC TÜRKÇE

BBC’ye konuşan ekolojistler ve yardım örgütleri, Ukrayna’daki Nova Kahovka Barajı’nın yıkılmasının, yıllar süren çevresel etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) ise bunun küresel gıda güvenliğini tehlikeye atabileceği ve gıda fiyatlarında artışa yol açabileceğini söyledi.

Yardım görevlileri nehirde yüzen yağ tabakaları, ölü balıklar, insan ve hayvan cesetleri gördüklerini söyledi.

Ağır metaller, yakıt, gübre ve diğer kimyasalların da sulara karışmış olmasından endişe ediliyor.

Bölgede yüz binlerce kişiye içme suyu sağlanamıyor. Ekinler sele kapıldı ve selin tarım, insan sağlığı ve vahşi yaşama uzun vadeli zarar vermesinden endişe ediliyor.

2 bin kilometrekareden daha geniş bir yüzeyi olan Kahovka Baraj Gölüi Ukrayna’nın en büyük rezervuarıydı. Bazı kısımları o kadar genişti ki, karşı taraftaki kıyıyı görmek mümkün değildi.

Ukraynalı endüstriyel ekolojist Anna Ambrosova, “Nehrin etrafında demir ve diğer metal endüstrileri yer alıyordu” diyor ve ekliyor:

“Fabrikaların yıllar boyunca nehre boşalttıkları atıklarda yer alan ağır metaller baraj gölünün altındaki tortuda birikmişti.

“Fakat şimdi barajın yıkılmasıyla bunlar çevreye yayıldı. Selden etkilenen yerlere ulaştı ve zamanla oralarda toprağa yerleşecek. Bu toprakların özel bir şekilde tamamlanması lazım ama bu da çok uzun zaman alabilir.”

Dinyeper Nehri’nin barajdan sonraki kısmında da endüstriyel tesisler bulunuyor. Greenpeace özellikle petrol rafinerileri ve benzin istasyonlarına dikkat çekiyor.

Kriz ve felaketler sırasında veri sağlayıcılığı yapan REACH adlı insani yardım örgütü, insan sağlığı ve çevreye zararlı materyallerin depolandığı bilinen ve selden etkilenen 24 yer tespit etti. Örgüt bunların ciddi birer risk olduğunu vurguluyor.

Baraj gölünce çok sayıda kuş türü de bulunuyordu Getty Images
Baraj gölünce çok sayıda kuş türü de bulunuyordu

Bunların bir kısmı, selden en çok etkilenen yerlerden Herson’un yakınlarında.

BBC’ye bir e-posta gönderen REACH, ellerindeki görüntülere göre Herson’da iki benzin istasyonunda ve Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde petrol sızıntısı yaşandığını söyledi.

Tehlike saçan diğer maddeler arasında antibiyotikler, klor, çözücüler ve izopropil alkol yer alıyor.

Ambrosova, bölgedeki tarlalar için tarım ilaçlarının tutulduğu depoların da sular altında kaldığını ve bu zehirli maddelerin suyla birlikte geniş bir bölgeye yayıldığını, sonunda da Karadeniz’e ulaşma riski olduğunu söylüyor.

BM yetkilileri ise tarlaların zarar görmesinin dünyanın dört bir yanındaki insanları etkileyeceğini vurguluyor.

Milyonlarca ton buğday, ayçiçek yağı ve sebze üretip bunları dünyaya satan bu bölge, BM’nin ifadesiyle “dünyanın ekmek sepeti”.

Patlatılan baraj gölü de bu tarlaları sulamak için kullanılıyordu. Artık bu hayati sulama imkanından yoksunlar.

Ambrosova’nın yanı sıra Ukraynalı yetkililer de baraj gölünün yokluğunda bölgenin kuraklık ve toprak niteliğinin bozulması riskleriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Solskyi Mykola “Bu bölge en az 5-10 yıl boyunca çölleşme riski yaşayacak” diyor.

Baraj ve etrafındaki sulama kanallarını tekrar inşa etmenin bu kadar süreceğini düşünüyor.

BM bu yüzden gıda fiyatlarının artacağını ve bundan en çok Afrika’daki yoksul ülkelerin etkileneceği uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki yardım çalışanları, halk sağlığına yönelik başka tehditlere de dikkat çekiyor.

haritaBBC

Yardım kuruluşu Mercy Corps’tan Samir Chalhoub, mezarlıkların ve hayvanların gömüldüğü bölgelerin de su altında kaldığını, sonraki günlerde su yüzeyinde cesetler görüldüğünü aktarıyor.

Norwegian Refugee Council’dan (Norveç Mülteci Konseyi) Dimitri Zviadadze de “Hayvan cesetleri etrafa yayıldı ve bunun kolera salgınına neden olmasından endişe ediyoruz” diyor.

Ukranian Nature Conservation Group (Ukrayna Doğa Koruma Grubu, UNCG) adlı sivil toplum kuruluşu, selden etkilenen beş ulusal park ve 30’dan fazla koruma altında alan tespit etti.

Kahovka Baraj Gölü ve Dinyeper Nehri'nin taşan yatağı, balıkçıl kuşlar için önemli birer yuva alanıydı. Bu hayvanların üremelerinin de selden olumsuz etkileneceği düşünülüyor.

UNCG, su baskınının yaşandığı bölgenin dünyadaki fare nüfusunun üçte birine de ev sahipliği yaptığını, bazı türlerin bu olaydan sonra soyunun tükenebileceğini söylüyor.

Örgüt yılanlar ve diğer sürüngenlerin de tehlike altında olduğunu ekliyor.

Bu konu hakkında Rusya Çevre Bakanlığı’na da sorular yönelttik fakat bir yanıt alamadık.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey Kore'de gıda krizi: ‘Komşularımız açlıktan öldü’
BBC Kuzey Kore'de gıda krizi: ‘Komşularımız açlıktan ...
Ukraynalı pilotlar F-16 kullanmayı nasıl öğrenecek?
BBC Ukraynalı pilotlar F-16 kullanmayı nasıl öğrenecek?
Hollanda Endonezya’nın bağımsızlığını 'kayıtsız şartsız' tanıdı, sol muhalefet 'Hükümet savaş suçları işlendiğini kabul etmeli' diyor
BBC Hollanda Endonezya’nın bağımsızlığını 'kayıtsız ...
Ukrayna'da savaşırken kaybolan Çeçen komutana ne oldu?
BBC Ukrayna'da savaşırken kaybolan Çeçen komutana ne ...
Ukrayna savaşı: Kiev'in karşı saldırısı sonrası 'çatışmalar şiddetlendi'
BBC Ukrayna savaşı: Kiev'in karşı saldırısı sonrası ...
Harvard Tıp Fakültesi morgunun müdürü 'kadavra parçaları' satmakla suçlanıyor
BBC Harvard Tıp Fakültesi morgunun müdürü 'kadavra ...
Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen teknesi kazasında, en az 78 kişi hayatını kaybetti
BBC Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen teknesi ...
Avrupa Parlamentosu’nun hamile milletvekilleri artık doğum izni istiyor
BBC Avrupa Parlamentosu’nun hamile milletvekilleri artık ...
Beyaz Saray: İsveç en kısa sürede NATO üyesi olmalı
BBC Beyaz Saray: İsveç en kısa sürede NATO üyesi olmalı
Almanya, Türkiye'deki vize reddi itiraz sürecini askıya aldı
BBC Almanya, Türkiye'deki vize reddi itiraz sürecini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.