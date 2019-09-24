Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin, Deli Tahir karekteri ile başrol oynayan ve ünlenen Ulaş Tuna Astepe sevenleri tarafından fenomen ilan edildi. Rol aldığı bir çok projede başarıya imza atan oyuncumuz Sen Anlat Karadeniz dizisindeki partneri İrem Helvacıoğlu ile birlikte başarılarına hız kesmeden devam ediyor. Peki merakla takip edilen yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe(Tahir Kaleli) Kimdir? Oyuncumuz ile ilgili merak ettiklerinizi işleyeceğiz bu makalemizde. İşte Ulaş Tuna Astepe hakkındaki detaylar.

Ulaş Tuna Astepe 5 Eylül 1988 (31 yaşında) tarihinde İzmitte doğru. 1999 depremini birebir yaşamış olan Ulaş Tuna Astepe, depremden yaklaşık iki sene sonra babasını kaybetmiş ve bunun üzerine İstanbula yerleşme kararı vermiştir. İstanbul’a yerleşmenin ardından İstanbul Erkek Lisesinde lise eğitimini tamamlamış ve Mimar Sinan Devlet Konservatuarında Tiyatro Bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. Yakışıklılığı ile dikkatleri çeken Ulaş Tuna Astepe 189 cm boy ve 80 kg dır.

Ulaş Tuna Astepe 2008 yılında usta kadrosu ile çekilen Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan kısa bir süre sonra tiyatro ve televizyonda çeşitli projelerde boy göstermeye başladı. İlk olarak Belgüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı ‘Karadayı’ dizisinde 'Orhan Kara' karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe sergilediği performans ile beğenilmiş ve daha sonra birçok dizi, film ve tiyatro ve kısa filmlerde rol almıştır. İşte Ulaş Tuna Astepe’nin rol aldığı projeler

Ulaş Tuna Astepe’in oynadığı Diziler

Karadayı - 2012-2015 (Orhan Kara),

Analar ve Anneler - 2015 (Mustafa),

Rüya-2017 (Alaz),

Sen Anlat Karadeniz - 2018 (Tahir)

Ulaş Tuna Astepe’in Oynadığı Filmler

Körfez - 2016 (Selim)

Ulaş Tuna Astepe’in Oynadığı Kısa Filmler

Balık Havuzu - 2015,

Meşakkat ve Karısı - 2013,

Zayiat - 2013 (Mete),

Üniversiteli - 2010

Ulaş Tuna Astepe’in Oynadığı Tiyatrolar

Babamın Cesetleri - 2013,

Cam Yapraklar - 2012,

Bayrak - 2011

Uzun süre ekranlara ara veren Ulaş Tuna Astepe son olarak Sen Anlat Karadeniz projesi ile yeniden ekranlara geri dönerek gönüllere that kuruyor. Astepe, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir Kaleli karakterini canlandırıyor. Namı diğer Deli Tahir bu dizide 29 yaşında Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı olarak çıkıyor karşımıza. Kaleli Ailesinin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor ayrıca şirket işlerinden pek hoşlanmadığı genellikle Karadeniz'in deli dalgalarına vuruyor kendisini. Kum gemisi ile denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor Deli Tahirin fakat yüreği merhamet dolu. Bir o kadar da fevri, inat ve haksızlığa tahammülü olmayan duygularıyla yaşıyor. Haddince vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama bir o kadarda ayarsız. Acayip başına buyruk, Ailesine asla laf söyletmez ama gereğinde kendince Kabul gördüğü doğrular karşısında onlarla da savaşır., öfkelendi mi gözü hiç kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi ise pek tavsiye edilmez. Sevenleri bu hallerini sevdi Deli Tahir’in.

Ulaş Tuna Astepe yakışıklılığı ile, özellikle genç kızların dikkatini çeken bir oyuncu. Evli olup olmadığı da merak ediliyor bu durumda tabiki. Sosyal medya hesaplarını pek kullanmayan, hesabından özel yaşamına dair paylaşımlar yapmayan Ulaş Tuna Astepe evli değil ve üstelik şu sıralar sevgilisi de yok. Fakat Ulaş Tuna Astepenin kalbinde bir dönem Kalp Atışı dizisinde oynayan Öykü Karayel vardı. Kısa bir süre sonra bu beraberlik bitti ve çift daha sonra ayrıldı. Ulaş Tuna Astepe özel hayatında bisiklete binmeyi çok seviyor ve günlük hayatında da yoğun olarak bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Arkadaşları ile kurduğu bir müzik grubu olan Ulaş Tuna Astepe’nin müziğe de çok fazla ilgi duyduğu biliniyor.