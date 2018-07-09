Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk günü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sisteme geçiş aşamasında bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile bakanlıklara da son şekilleri verildi, bazı bakanlıklar birleştirildi ya da ismi değiştirildi. İsmi değiştirilen bakanlıklardan biri de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Beştepe'de yeni bakanların kimler olduğunu açıkladı ve yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu, sorusu yanıt buldu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI BAKANI KİM OLDU?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde isim değişlikğine uğrayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ismini aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın kim olacağını ise Cuhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki tören sırasında açıkladı. Buna göre, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan oldu.

MEHMET CAHİT TURAN KİMDİR?

29 Nisan 1960 Trabzon doğumlu olan Mehmet Cahit Turhan, 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi. Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başladı. 1986 yılında Karadeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Cahit Turhan, aynı Bölge Müdürlüğünde 1988 tarihinde Büro Mühendisi, 1990 tarihinde Kontrol Mühendisi, 1994 tarihinde Çatalca Köprülü Kavşağı (TEM) Çatalca Arası Bağlantı Yolu Otoyolu Yapım Kontrol Şefi görevlerine atandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini Ahmet Arslan yürütüyordu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.