AA

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler, sonbaharda da sunduğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

AA'nın haberine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Uludağ'ın eteklerinden Bursa manzaralı dik ve dönemeçli yolları geçtikten sonra ulaşılan kırsal Zeyniler Mahallesi, sahip olduğu doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Güntekin'in romanında Feride'nin gönüllü gittiği 'sürgün yeri' olarak geçen Zeyniler, sonbaharın gelmesiyle sarının ve yeşilin her tonunu barındıran ormanlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Daha önce mahalle ya da köy statüsüne sahip olmadığı için 2013 yılına kadar elektriğin dahi bulunmadığı Zeyniler, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin alternatif rotaları arasında yer alıyor.

150 yıllık tarihiyle Bursa'nın eski yerleşimlerden biri olan bölge, sonbaharda gelen ziyaretçilerine sarı, yeşil ve turuncu renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

"SONBAHARI GÖRMELERİ İÇİN HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUZ"

Mahalle Muhtarı Nihat Ülker, yaptığı açıklamada, buranın, yıllar önce Ahıskalılar tarafından kurulduğunu söyledi.

Reşat Nuri Güntekin'in romanıyla beraber "Çalıkuşu köyünün" bilinirliğinin arttığını belirten Ülker, şehre uzak doğasıyla Zeyniler'in, ziyaretçilerini cezbettiğini dile getirdi.

Köyde ziyaretçinin eksik olmadığını aktaran Ülker, şunları kaydetti:

"Hafta sonu yürüyüşçüler, dağcılar ve günübirlik gelenler oluyor. Sonbahar burada farklı bir güzel. Etrafınıza baktığınız zaman her rengi bulabilirsiniz. Havası temiz, oksijen bol. İnsanlar buraya doğası için geliyor. Hemen hemen Bursa'nın tamamı köyümüzü bilir. Bilmeyenler gelsin, görsün, temiz havayı ciğerlerine çeksin. Sonbaharı görmeleri için herkesi buraya davet ediyoruz."