Uluslar Ligi Belçika- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Uluslar A Ligi 2. Grubu'nda Belçika ile Fransa karşı karşıya geliyor. Oynadığı üç maçta 6 puanı olan Fransa, ikinci sırada yer aldı. Öte yandan 4 puan toplayan Belçika, İtalya ve Fransa'nın ardından üçüncü basamakta bulundu. Peki, Belçika- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Belçika- Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırırken, her iki takımında önemli eksikleri bulunuyor. Peki, Belçika- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
BELÇİKA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Belçika- Fransa maçı 14 Ekim Pazartesi (yarın) 21.45'te oynanacak.
Zorlu mücadele EXXEN üzerinden yayınlanacak.
BELÇİKA MUHTEMEL 11
Casteels, Zebast, Faes, Theate, De Cuyper, Tielemans, Mangala, Doku, Ketelare, Trossard, Openda
FRANSA MUHTEMEL 11
Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Camavinga, Dembele, Olise, N'kunku, Kolo Muani
YILDIZ İSİMLER SAKATLIĞI SEBEBİYLE FORMA GİYEMEYECEK
Belçika; Kevın De Bruyne- Kasık/ Leğen Kemiği sakatlığı
Fransa; Mbappe- Sol bacak sakatlığı
Upamecano- Uyluk kası gerilmesi