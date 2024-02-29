Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı tespit edildi

        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı tespit edildi

        Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) hava kaçağı tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, ISS'teki uzmanların istasyonda hava kaçağı tespit ettiği belirtildi.

        Uzmanların olası sızıntıları tespit edip onarmak için düzenli çalışmalar yaptığına işaret edilen açıklamada, "İstasyondan gelen veriler analiz için rutin bir şekilde uzmanlara aktarılıyor. Mürettebat ve istasyon tehlikede değil." denildi.

        Rus kozmonotların Aralık 2022'de ISS'te gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, Soyuz MS-22 aracındaki bir başka sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Uluslararası Uzay İstasyonu
        #ISS
        #dünya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!