Ümit Özdağ'a eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı

“Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme” iddiasıyla tutuklanıp Silivri Cezaevi’nde konan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yeni bir iddianame düzenlendi.

"KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET"

Ümit Özdağ’ın milletvekili olduğu dönemde 27. Dönem HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'kamu görevlisine görevinden dolayı' hakaret ettiği iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

İddianamede Özdağ'ın sosyal medya üzerinden Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği “Ali efendi, inan hiç dert olmadı. Emperyalizmin köpeklerinin sözde eğilmeyen boyunlarını kırdık ve kırarız. HDP, Yunan veya Bulgar ırkçı partilerinden daha fazla Türkiye düşmanı bir yapıdır. Üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Başsavcılık tarafından Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 'kamu görevlisine hakaret' ettiği iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.