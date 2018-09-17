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Umreye gidenler, Haremeyn dışındaki kentleri de ziyaret edebilecek

Umre için Suudi Arabistan'a gidenler, önceden talep etmeleri durumunda vize süresince başka kentlere de ziyarette bulunabilecek

17.09.2018 - 03:39 | Güncelleme: AA

Suudi Arabistan yönetimi, önceden talep edilmesi durumunda umre için ülkeye gelenlerin vize süresince diğer kentleri de ziyaret etmesine izin verecek. AA'nın haberine göre; 2030 Vizyonu çerçevesinde turizm sektörünü canlandırmaya çalışan Suudi Arabistan yönetimi, bu yıl yeni bir uygulama başlattı.

Hac ve Umre Bakanlığı Müsteşarı Abdulaziz Vezzan, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, bu yıl umre için gelenlerin 30 günlük vize süresince diğer kentleri ziyaret edebileceğini belirtti.

Vezzan, Mekke ve Medine ziyaretleri için tahsis edilen sürenin ortalama 15 gün olduğunu ve geriye kalan 15 günde isteyenlerin turistik mekanları gezebileceğini hatta umre şirketlerinin ülkeye gelmeden önce ek süre talep etmesi durumunda sürenin daha da uzatılabileceğine dikkati çekti.

Umre için ülkeye gelenlerin sayısının geçen hafta bini aştığını, son 4 gün içinde de 25 bin umre vizesi verildiğini bildiren Vezzan, bu yıl şevval ayının sonuna kadar umre için 8 milyon 500 bin kişinin ülkeye gelmesini beklediklerini, bu rakamın geçen yıl 7 milyon seviyesinde kaldığını kaydetti.

Hac ve Umre Bakanı Yardımcısı Abdulfettah Meşat ise bu yıl umre için gelenlerin vizesinin sadece Haremeyn (Mekke ve Medine) ile sınırlı olmayacağını söyledi.

Umre için gelenlerin ülkeye giriş yapmadan önce turistik bir programa katılmaları durumunda Haremeyn dışında kalan kentler ile tarihi ve turistik mekanları ziyaret etmesine izin verileceğini dile getiren Meşat, 30 günlük umre vizesinin genelde 15 gününün umrede geçirildiğini, kalan sürenin turistik amaçla kullanılabileceğini anlattı.

Suudi Arabistan, 2030 vizyonu kapsamında milli gelirini çeşitlendirmek amacıyla turizm sektörünü geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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