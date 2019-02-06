Nazire Dedeman son yolculuğuna uğurlandı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Maslak'ta bir hastanede açık kalp ameliyatı olan ve ameliyat sonrası yaşanan komplikasyon nedeni ile hayatını kaybeden Nazire Dedeman perşembe günü ikindi namazına müteakip düzenlenen törenle Ankara Cebeci Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Cenazeye birlikte katılan Nurettin Hasman ile Eda Taşpınar'ın yakınlığı da dikkatleri çekti.