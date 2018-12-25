Ünlü iç mimar Haluk Akakçe'nin mavi ojeleri dikkat çekti

Ünlü iç mimar Haluk Akakçe, önceki gece Asmalımescit'te bir mekanda arkadaşları ile eğlendi. Uçuk giyim tarzıyla da bilinen Akakçe'nin tırnaklarına mavi oje sürmüş olması dikkatlerden kaçmadı