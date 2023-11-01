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        Haberler Yaşam Kadın Kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Ünlüler dünyasından Cadılar Bayramı kostümleri - Öne çıkan haberler

        Ünlüler dünyasından Cadılar Bayramı kostümleri

        Halloween olarak da bilinen Cadılar Bayramı, bu yıl da ilginç görüntülere sahne oldu. ABD ve Avrupa ülkelerinin en popüler geleneklerinden biri olan ve her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nda ünlülerin kostüm tercihleri ilgi gördü. Ünlü model Heidi Klum da Cadılar Bayramı partisi düzenleyerek geleneği bozmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:01
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        Ünlü model Heidi Klum, Cadılar Bayramı için verdiği partide giydiği kostümle yine çıtayı yükseltti. Her sene Cadılar Bayramı partisine ev sahipliği yapan Klum, bu sene tavus kuşuna büründü.

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        50 yaşındaki model, sadece kostümüyle değil Cirque Du Soleil dansçılarının da eşlik ettiği şovuyla dikkat çekti.

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        Klum'ın eşi Tom Kaulitz de tavus kuşu yumurtası olarak modelin yanında yer aldı.

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        Heidi Klum'ın kızı Leni ise Çilekli Kurabiye olarak giyindi.

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        Cadılar Bayramı denince akla gelen ilk isim olan Heidi Klum saatler süren plastik makyaj ve gerçekçi kostümlerle maymun ve solucan gibi canlıların yanı sıra ünlü animasyon karakterlerine bürünmüştü.

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        İşte Heidi Klum'ın bu yılki partisinden kareler...

        Camilla Cabello

        7

        Valentina Sampaio

        8

        Becky G

        9

        Madison Iseman

        10

        Spencer Sutherland

        11

        Emma Norton

        12

        Mary Leest

        13

        Carmella Rose

        14

        Larsen Thompson

        15

        Diğer partilerden görüntüler şöyle:

        Justin Bieber

        16

        Austin Butler

        17

        Margot Robbie

        18

        Maya Jama

        #Cadılar Bayramı kostümleri
        #Cadılar Bayramı
        #halloween
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