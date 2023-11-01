Ünlüler dünyasından Cadılar Bayramı kostümleri
Halloween olarak da bilinen Cadılar Bayramı, bu yıl da ilginç görüntülere sahne oldu. ABD ve Avrupa ülkelerinin en popüler geleneklerinden biri olan ve her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nda ünlülerin kostüm tercihleri ilgi gördü. Ünlü model Heidi Klum da Cadılar Bayramı partisi düzenleyerek geleneği bozmadı
Ünlü model Heidi Klum, Cadılar Bayramı için verdiği partide giydiği kostümle yine çıtayı yükseltti. Her sene Cadılar Bayramı partisine ev sahipliği yapan Klum, bu sene tavus kuşuna büründü.
50 yaşındaki model, sadece kostümüyle değil Cirque Du Soleil dansçılarının da eşlik ettiği şovuyla dikkat çekti.
Klum'ın eşi Tom Kaulitz de tavus kuşu yumurtası olarak modelin yanında yer aldı.
Heidi Klum'ın kızı Leni ise Çilekli Kurabiye olarak giyindi.
Cadılar Bayramı denince akla gelen ilk isim olan Heidi Klum saatler süren plastik makyaj ve gerçekçi kostümlerle maymun ve solucan gibi canlıların yanı sıra ünlü animasyon karakterlerine bürünmüştü.
İşte Heidi Klum'ın bu yılki partisinden kareler...
Camilla Cabello
Valentina Sampaio
Becky G
Madison Iseman
Spencer Sutherland
Emma Norton
Mary Leest
Carmella Rose
Larsen Thompson
Diğer partilerden görüntüler şöyle:
Justin Bieber