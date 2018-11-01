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HADİSE

"Türkiye'nin en büyük sorunu KADINA ŞİDDET! Kadına, çocuğa, hayvana! Toplumun her alanında, her kesiminde şiddet var! Psikolojik ya da fiziksel şiddet fark etmez! Sıla'nın yaşadığı korkunç olay için çok üzgünüm! Onun dik duruşunun ve cesaretinin tüm kadınlarımıza örnek olmasını istiyorum! Kimseden korkmayın! Çocuklarınızı "Sen erkeksin yaparsın" ya da "Sen kızsın yapamazsın" şeklinde ayırarak değil İNSAN olarak yetiştirin! İnsan olan hiç bir canlıya zarar vermez! Tüm iyi dileklerim seninle"