Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.
Sıla Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.
"AHMET KURAL'DAN ŞİKAYETÇİYİM"
Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim." dedi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN SILA'YA DESTEK
Ünlülerden şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek gecikmedi. Birçok ünlü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Sıla'ya destek verdi. İşte ünlülerden Sıla'ya destek paylaşımları...
GÜLBEN ERGEN
"Yıkamadığın kadına devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye şiddet uygulayan güçsüz 'erkek'; o kadın senin ezik şiddetinle bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmek ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız. 6164. maddenin 5. maddesi gereği sen bi sus ve uzaklaş!"
DEMET AKALIN
"Gücünüz, kuvvetiniz ne şarkı sözlerine, ne güzel yüreğine dokunabilir. Yanındayım her zaman..."
MUSTAFA SANDAL
"Yeter artık! Kadına şiddet olaylarından sıkıldık, bunaldık! Nasıl adamsınız siz arkadaş! Bir kadını yerlerde sürüklemek nedir? Onlar bizim annemiz, kız kardeşimiz, sevgilimiz, canımızın bir parçası! Nefretle kınıyorum! Geçmiş olsun Sıla kardeşim..."
CEREN HİNDİSTAN
"Çok çok geçmiş olsun Sıla Gençoğlu... Kadına şiddete hayır!"
EBRU POLAT
"Söyleyecek kelime bile bulamıyorum şuanda. Yanındayız Sıla..."
ÇAĞLA ŞIKEL
"Sana yazıklar olsun Ahmet Kural! Geçmiş olsun dünya güzeli Sıla. Kadına şiddete hayır!"
TUĞBA ÖZERK
"Aynı acıları yaşamış bir kadın olarak çok çok üzüldüm Sıla. Hiçbirimize daha Allah böyle şeyler yaşatmasın."
HADİSE
"Türkiye'nin en büyük sorunu KADINA ŞİDDET! Kadına, çocuğa, hayvana! Toplumun her alanında, her kesiminde şiddet var! Psikolojik ya da fiziksel şiddet fark etmez! Sıla'nın yaşadığı korkunç olay için çok üzgünüm! Onun dik duruşunun ve cesaretinin tüm kadınlarımıza örnek olmasını istiyorum! Kimseden korkmayın! Çocuklarınızı "Sen erkeksin yaparsın" ya da "Sen kızsın yapamazsın" şeklinde ayırarak değil İNSAN olarak yetiştirin! İnsan olan hiç bir canlıya zarar vermez! Tüm iyi dileklerim seninle"
NAZAN ÖNCEL
"Çok üzgün ve çok öfkeliyim. Bütün kadınlar adına büyük, büyük geçmişler olsun Sıla'm benim."
BERNA LAÇİN
"Ve son olarak... Sakın şiddet uygulayan birine "bir şans daha" vermeyin! Ortada evlilik, çocuklar vs.
DENİZ AKKAYA
"Ülkemde kadınların yüzlerinde gülücüklerin, çiçeklerin açtığı günleri görmek dileğiyle..."
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