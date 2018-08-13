1996 yılında doğa kazalarında ya da doğal afetlerde başı dertte olanlara en kısa sürede ulaşmak amacıyla kurulan AKUT, Büyük Marmara Depremi’nin 20. yılına girilirken, “17 Ağustos’u asla unutmayacağız! O gün geleceği de kurtardık!” temalı önemli bir sosyal medya farkındalık projesini hayata geçirdi.

BİRÇOK ÜNLÜDEN GÖNÜLLÜ DESTEK

Büyük Marmara Depremi’nde enkazdan kurtarılan ve şu an Dernek Gönüllüsü olan Selcan Kurt, Bülent ve Elif Şentürk, AKUT’un 17 Ağustos temalı reklamlarında yer aldı. Sosyal medya farkındalık çalışmaları kapsamında da, kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarla Türk insanı tarafından sevilen birçok değerli isim, “Unutma AKUT Hayat Kurtarır” mesajlarıyla kampanyaya destek verdi. Ahmet Kaynak, Ayçe Abana, Aydın Karabulut, Biray Dalkıran, Burak Altay, Burak Demir, Can Kolukısa, Cem Öcal, Cihan Şimşek, Efe, Emre Törün, Feride Çetin, Gamze Topuz, Gülhan Tekin, Kunter Kurt, Levent Sülün, Mahperi Mertoğlu, Melih Özkaya, Melih Çardak, Merve Engin, Metin Buktel, Mustafa Kırantepe, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ömer Ahunbay, Onur Buldu, Şamil Kafkas, Sefa Zengin, Sıla, Somer Karvan, Taner Ölmez, Wilco Van Herpen, Yekta Kopan, Yeliz Akkaya, Yosi Mizrahi, Yurdaer Okur milli sporculardan Mete Gazoz, Gökberk Ergeneman, Deniz Selin Üstündağ, Ilgın Sarban’ın mesajlarını paylaştığı videolar AKUT sosyal medya ve Youtube hesaplarından izlenebiliyor.

'FARKINDA OLMAK BİLİNÇLENMEKTİR'

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AKUT Başkanı Recep Şalcı, projedeki temel amacın, acıları hatırlatmak değil; daha fazla önlem alınması için farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin bu kadar büyük acıları bir daha yaşamaması için, toplumsal hafızamızı olumlu anlamda taze tutmaya ve bireysel bilinçlenmeye çok daha fazla ihtiyacımız var. Aslında yapacağımız şeyler çok zor değil. Binalarımızı sağlam yapacağız, sağlam olmayanları güçlendireceğiz, deprem sırasında ve sonrasında ne yapmamız ve yapmamamız gerektiğini bileceğiz. Farkında olmak, bilinçlenmek ve çocuklarımızı, çevremizi bilinçlendirebilmek bu büyüklükte bir acı yaşama riskimiz azalır” dedi.

2657 İNSANI, 1277 HAYVANI KURTARDI

22 yıl içinde, sadece Türkiye’de değil, büyük afet yaşamış birçok ülkede, 2879 operasyonda yardıma koşan AKUT, 2657 kişiye yeniden umut ışığı oldu, 1277 hayvanın kurtarılmasını sağladı. Günü değil, geleceği kurtarmak ve gelecek 17 Ağustos'lara şimdiden önlem almak için, “AKUT” yazıp, 2930’a mesaj gönderebilir ya da https://www.akut.org.tr/bagis-yap linkinden direk bağış yapabilirsiniz.

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