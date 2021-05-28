UNRWA yetkilisinden Gazze özrü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

UNRWA yetkilisi, 'istisnalar hariç Gazze'de sivil hedefleri vurmadılar' açıklamasından dolayı özür diledi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Gazze Operasyon Müdürü Matthias Schmale, "bazı istisnalar dışında İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil hedefleri vurmadığı" yönündeki sözleri nedeniyle özür diledi.

UNRWA yetkilisi, 'istisnalar hariç Gazze'de sivil hedefleri vurmadılar' açıklamasından dolayı özür diledi
UNRWA yetkilisinden Gazze özrü
0:00 / 0:00
AA

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Lazzarini, Gazze'de 11 gün boyunca yaşanan "çatışmalarda" çok fazla can kaybı ve maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Gazze'de 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Lazzarini, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Lazzarini, UNRWA'nın Gazze'de yaşanan yıkımdan dolayı derin endişe duyduğunu ifade ederek, uluslararası hukuka aykırı olan siviller ve sivillere ait mülklere yapılan saldırıları sert şekilde kınadıklarını vurguladı.

UNRWA Genel Komiseri, şöyle devam etti:

"Sivilleri öldürmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Gazze gibi yoğun nüfuslu bir yerde, herhangi saldırı insanlar ve binalar üzerinde çok büyük yıkıma neden olacaktır. Bombaların etkisiyle çok sayıda insan öldü veya ağır yaralandı. Öldürülen 60'tan fazla çocuğun arasında UNRWA okullarına giden en az 19 çocuk vardı. Bu olmamalıydı."

Açıklamada ayrıca UNRWA Gazze Operasyon Müdürü Schmale'nin İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği mülakattaki sözleri için kamuoyundan özür dilediği kaydedildi.

Schmale ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanal 12'ye verdiği mülakattaki sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

UNRWA Gazze Operasyon Müdürü Schmale, "İsrail televizyonunda yaptığım son açıklamalar, henüz sona eren savaş sırasında aile üyeleri, arkadaşları öldürülen ya da yaralananları gücendirdi ve incitti. Onlara acı çektirdiğim için gerçekten pişmanlık duyuyorum." ifadeleriyle özür diledi.

Schmale, Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, "Bazı istisnalar dışında (İsrail ordusu) sivil hedefleri vurmadılar ancak saldırıların acımasızlığı ve vahşeti ağır bir şekilde hissedildi." demişti.

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NATO: Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetler, kendi ayakları üzerinde durabilir
DÜNYANATO'dan Afganistan açıklaması
Suriye'de Beşar Esad'ın seçimleri yüzde 95 oy alarak kazandığı açıklandı
DÜNYASuriye'de 'Beşar Esad seçimi kazandı' açıklaması
Biden, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için Trump'ın verdiği muafiyeti kaldırıyor
DÜNYABiden'dan Trump'a 'muafiyet' şoku!
ABD'nin çekilmeye başladığı Afganistan'daki birçok Afgan üssü Taliban'ın kontrolüne geçiyor
DÜNYAABD'nin Afganistan'da çekildiği üslere Taliban ...
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan istifa etti
DÜNYAErmenistan Dışişleri Bakanı istifa etti
SON DAKİKA! Birleşmiş Milletler'den kritik İsrail kararı
DÜNYABirleşmiş Milletler'den kritik İsrail kararı
Pakistan'da BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'a devlet nişanı tevdi edildi
DÜNYAPakistan'da Bozkır'a devlet nişanı verildi
SON DAKİKA HABERLERİ! Facebook'tan flaş koronavirüs paylaşımları kararı
DÜNYAFacebook'tan Kovid-19 paylaşımları kararı
Son Dakika Avrupa Birliği Göbeklitepe'de! 12 bin yıllık... - Haberler
DÜNYAAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Göbeklitepe'yi ziyaret ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Başkan Yardımcısı ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Başkan ...