Ürdün-Suriye sınırındaki mülteci kampında Suriyeli bir kadın kendini yaktı. Rekban mülteci kampı basın sorumlusu Ömer el-Hımsi, Rekban mülteci kampında 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Suriyeli bir kadının çocuklarının açlığına dayanamayarak kendini yaktığını söyledi.

AA'nın haberine göre; kamptaki sağlık sorumlusu Şukri Şihab ise intihar girişiminde bulunan kadının hayatta olduğunu ancak ağır yanıklar aldığını, tedavisinin Ürdün'de sürdüğünü açıkladı.

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