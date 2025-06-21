Üredikten sonra erkeğini yiyen 6 sıra dışı hayvan

Doğada her şey ama her şey yaşamın devamlılığını sağlamak üzerine programlanmıştır. Hayatta kalmak güdüsü canlıların eylemleri üzerindeki mutlak güçtür desek abartmış olmayız. Hatta bu güdü öyle yüksektir ki zaman zaman bunu sağlayabilmek için güçsüz olanın hayatına son vermekten de çekinmezler.

İnsan ilişkilerinde belirleyici rol oynayan duygular ve duygusal eylemler hayvanlar dünyasında eğer yaşamın sürdürülebilirliği tehlikeye girerse pek de işe yaramaz. Her zaman önemli olanın ölmemek olduğunu güdüsüyle yaşayan hayvanlardan bazıları yaşamlarını tehlikede hissettiklerinde eşlerini hatta çocuklarını bile yiyebilir! Aslında bu bizim insan olarak baktığımızda korkutucu görünse de hayvanlar aleminde yiyecek bulmak için bazen en yakınına bakılıyor olması çok da garip değil. İşte Üredikten sonra eşini yiyen 6 sıra dışı hayvan

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Peygamber Devesi

Peygamber Devesi ya da uluslararası arenada tanındığı ismiyle Mantislerin dişileri erkeklere oranla çok daha büyüktür. Erkek mantisleri etkilemek isteyen dişi mantisler feromon salgılayarak erkekleri kanırırlar. Eğer bir erkek mantis dişinin bu oyununa kanarsa onun için sonun başlangıcı olacaktır. Dişi mantis bazen erkek mantisinin başını koparır ama sinir sisteminin erkek mantise verdiği güç çiftleşmenin tamamlanmasını sağlar. Peygamber develeri için doğum yapmak oldukça yorucudur, neredeyse 100 yumurta ortaya çıkar ve bu dişilerin enerjisini çok hızlı tüketir. Erkek böcek bu durumda biraz da yavruların doğabilmesi için gerekli enerjiyi sağlayan besin görevi görür.

Kara Dul Dişisi erkeğinden daha güçlü ve daha büyük olan bir diğer tür de kara dullardır. Kara dul örümcekleri farklı bir çiftleşme pratiğine sahiptir. Kara dulların üreyebilmesi için gerçekleşecek çiftleşme esnasında erkek böceğin vücudunun bir kısmı dişi böceğin dişlerinin arasında olmak zorundadır! Dişlerin arasındaki bir erkek karadul da dişisi için hazırlanmış ve ağzına koyulmuş bir akşam yemeği olmalıdır! REKLAM Zıplayan Örümcek Zıplayan örümcekler hayvanlar aleminde farklı ve şahsına özel pek çok özellik barındıran ilgi çekici bir tür. Öncelikle tüylü bir örümcektir ve genelde "dans eden örümcekler" olarak da tanınırlar. Bir diğer dikkat çeken özellikleri de zıplayan örümceklerin dişilerinin sadece bir kez çiftleşebildiğidir... Zaten bu dans etme özelliği de öyle ortaya çıkmıştır. Dişiler bir kez olan çiftleşme hakkını kullanabilmek için çok seçici davranır. Bu durumda erkek zıplayan örümcekler danslarla dişilerini etkilemeye çalışırlar. Erkekler için bu oldukça riskli bir danstır çünkü eğer dişi bu danstan etkilenmezse erkeğini yiyebilir.

REKLAM Yeşil Anakonda Dünyanın en garip üreyen canlıları nelerdir diye sorulsa muhtemelen yeşil anakondalar bu soruya verilen en sık cevap olacaktır. Yeşil anakondalar çift olamaz, ancak grup olabilir çünkü bu canlıların üreme sistemi bir kişinin çok fazla erkekle çiftleşmesi üzerine programlanmıştır. Dişi bir yeşil anakonda üreyebilmek için birden çok hatta bazen 10 tane erkek yeşil anakondayla çiftleşmeye gerek duyar. Bu görüntü dışarıdan bazen bir yılan topu gibi bile görünebilir! Dişi yeşil anakonda için zorlu bir çiftleşme döneminin ardından gelen ağır gebelik sürecinde hayatta kalmak için yavrularının babaları iyi bir besin kaynağı olacaktır. Akrep Akrepler sadece cinsel yamyamlar grubunda değil doğrudan yamyam grubunda bile olabilir. Çünkü yedikleri tek canlı her zaman erkekleri olmaz. Dişi akrepler, çiftleşme gerçekleştikten sonra tek seferde 100'e yakın yavru doğurabilir. Evet yanlış duymadınız, akrepler yumurtlayacak değil doğurarak çoğalırlar. Ancak bu yüz yavrunun doğumu elbette dişi akrebin enerjisini tüketir. Bu durumda hem eşi olan erkek akrep hem de çok ihtiyacı olursa yavrularından bazıları bir anda yemek oluverir!