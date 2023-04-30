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Urfa: Mevcut duruma devam

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, seçimin nabzını depremin etkilediği illerimizde tutmaya devam ediyor. Anadolu yollarında durak bu kez Şanlıurfa...

Urfa: Mevcut duruma devam

Adıyaman’da karanlık çöktüğünde ayrılıp Şanlıurfa’ya doğru yola koyuldum. Yol depremden sonra hasar görmüştü ve kısmen de tamir edilmişti.

Şimdi ışıksız karanlık yolda, sık sık tek gidiş gelişe dönüşen ve asfalt yamaları yüzünden sarsılarak ilerlediğim yolda, aracı zorlanarak kullandım.

Adıyaman, Maraş ve Hatay’ın aksine 1.5 saatte vardığım Urfa’da seçim havasının oldukça canlı olduğunu gördüm sabah.

Canımızı yakan sel felaketinin izleri sokaklardan silinmiş. Her yerde seçim bayrakları, billboardlarda parti afişleri, süslenmiş seçim koordinasyon merkezleri ile Urfa canlı bir seçim havası yaşıyor. Şehrin çoklu etnik yapısı, siyasete meraklı aşiretler yüzünden seçim çekişmeli ve canlı geçiyor.

ESNAF DURGUNLUKTAN ŞİKAYETÇİ

Selde çamurlu suyla dolan ve hepimizi derinden etkileyen Balıklı Göl’ü görmek istedim önce. Cuma günü Urfa’nın en kalabalık günü olur genelde. Balıklı Göl, Halik İbrahim Cami ve etrafındaki çarşı eski günlerde olduğu gibi canlanmış, şenlenmiş ve kalabalık ziyaretçilerine kavuşmuş. Balıkların da keyfi yerindeydi. Her gelen yem atıyordu.

Ancak esnafla sohbet ettiğimde işlerin eskisi kadar iyi olmadığından şikayet etti.

Pandemi, ekonomik pahalılık, deprem ve ardından sel felaketi aslında esnafı iyice hırpalamış.

Artan fiyatlar yüzünden halkın alım gücü azaldığından alışveriş yapanlar da azalmış.

Meşhur İsot Çarşısını dolaştığıma, bu durumdan şikayet etmeyen, haline şükreden esnaf da olduğunu gördüm.

AK PARTİ VE HDP YARIŞIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Urfa’da aday gösterildikten sonra, il teşkilatı ile yaptığı toplantıda, kendisine ilk söylenen cümle şu oldu: “Burada rakibimiz HDP. Onunla yarışıyoruz.” Bu arada Bozdağ’ın adaylığına tepki gösteren AK Parti seçmeni de vardı.

2018’de %52 oy alan AK Parti 8, %28.9 oy alan HDP 4, CHP 1, MHP 1 milletvekili çıkarttı Urfa’da.

AK Partili eski Belediye Başkanı ve eski Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın İYİ Parti’ye transfer olmasından sonra, İYİ Parti’nin burada dengeleri değiştirecek bir atak yapması bekleniyordu. Ancak Fakıbaba buradan değil, Ankara’da aday oldu. Birinci sıraya da siyasetçi değil, bir iş adamı olan Emin Yetim kondu. Birçok dedikodu da bununla birlikte başladı.

Fakıbaba’nın depremde ve sel olduğunda bile şehre gelmemesi doğrusu şaşırttı beni. Ancak deprem ve sel felaketinde şehirleşme ve imar konularında yoğun tepki aldığından buraya gelemediği iddia ediliyor.

Onun yerine aday gösterilen Emin Yetim kesenin ağzını açmış ve her yeri afişler, bayraklarla donatmış. Buna rağmen teşkilattan istifalar durdurulamamış. İYİ Parti’ye pek şans tanınmıyor.

BAĞIMSIZLAR MUHALEFETE ZARAR

Urfa hala aşiretler ve büyük ailelerin siyasette etkin olduğu bir yer. Bu kalabalık gruplar seçimlerden önce partilerle pazarlığa oturur ve vekillik konusunu konuşurlar. İYİ Parti Bucak aşiretiyle anlaşmıştı ancak son anda listede birinci sıraya Emin Yetim konulunca, Bucaklar İYİ Parti’den ayrıldı ve bağımsız olarak seçimlere girdiler. Hem de iki ayrı isimle.

Bu bağımsızların alacağı oylar muhalefetten gidecek. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde konuştuğum yetkililer de bu oy kaymasına epey dikkat kesilmişler.

Böylece bir milletvekili fazla çıkartacaklarını düşünüyorlar.

HDP’NİN “GİZLİ SEÇİM OFİSİNE” ALMADILAR BENİ

Şehrin ikinci büyük partisi olan Yeşil Sol Parti (HDP) ile de görüşmek istedim. Urfa’nın önemli yerel gazetesi GAP Gündem’de çalışan meslektaşlarım oradaki siyasilerle irtibat kurmama çok yardım ettiler.

Parti yetkilisini aradıklarında kendileriyle seçim koordinasyon merkezinde görüşmek istediğim iletildi.

Ancak yeşil Sol Parti yetkilisi seçim ofislerinin gizli olduğunu oraya kabul edemeyeceklerini söyledi. İl Başkanlığı’na gelmem halinde de kamerayla çekim yapmam konusunda tereddütleri olduğunu gördüm.

Çok şaşırdım. Siyasi parti değil de örgüt gibi davranan bu kişilerle bu yüzden görüşmedim. Belki acemi birine denk gelmişimdir, bu tuhaf tavrı anlamadım.

SESSİZ PROPAGANDA İDDİASI

Yeşil Sol Parti sahada pek gözükmüyor. Ancak AK Partili yetkililer bunun “sessiz propaganda” olduğunu iddia ediyorlar. İnsanları ürkütmemek için bilinçli olarak seçim çalışmalarını sessizce yürüttüklerini söylüyorlar. Amaç Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu’na gidecek oyları ürkütmemekmiş.

Fakat sokakta görünmeseler de HDP’nin (Yeşil Sol Parti) şehirde gücünü koruduğu anlaşılıyor. Benim olduğum gün HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, listeler açıklandığından bu yana ilk defa şehre gelip basın toplantısı yapacaktı. O kadar kendilerinden eminler.

Hüdapar ise aksine oldukça aktif çalışmalar içinde Urfa’da.

İl Başkanı Emin Özarslan herhangi bir adayları olmamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söz verdikleri için canla başla çalıştıklarını söylüyor.

Büyük bir sürpriz olmazsa Urfa’da mevcut durum devam edecek. Deprem ve sel konusundaki tüm eleştirilerin AK Parti’ye değil de, Fakıbaba’ya yönelmesi, AK Parti listelerinin yenilenmesi sanırım bunda etkili olmuş.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Erdoğan’ın % 60 üstünde oy alacağı tahmin ediliyor.

Ancak AK Partili yetkililer milletvekili sayılarını arttıracaklarına dair benimle iddiaya girdiler. Eğer başarırlarsa onları köşemde yazacağıma söz verdim. Kaybederlerse ne olacak onu konuşamadık!

TAHMİN:

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan açık ara önde.

Milletvekilliğinde

AK Parti: 8

Yeşil Sol: 4/5

CHP 1/0

MHP: 1

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