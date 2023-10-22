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        Haberler Gündem Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı

        Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 05:33 Güncelleme: 22.10.2023 - 05:33
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        Uşak'ta iki işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı
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        Uşak'tan Kütahya'nın Gediz istikametine giden H.A. (56) idaresindeki minibüs, Derbent köyü yakınlarında A.A. (49) yönetimindeki midibüsle sollama sırasında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole, minibüs ise yola devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan midibüsün sürücüsü ile 27 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

        Vali Turan Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaretinin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların, vardiyasını tamamlayan işçileri Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesinden Gediz'e götürdüğünü söyledi.

        Ergün, kazanın araçlarından birinin diğerini solladığı sırada meydana geldiğini belirterek, "Kazada 28 kişi yaralandı. Allah'a şükür bu yaralılarda hayati tehlike yok. Yaralıların bazıları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentimizdeki bir özel hastaneye getirildi. Bazıları da Gediz ilçesindeki hastaneye götürüldü. Bunlar şu an müşahede altında tutuluyorlar. Yaralılarımızın hepsine geçmiş olsun." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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