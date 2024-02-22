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        Haberler Gündem Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklamalar - Gündem haberleri

        Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklamalar

        Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Habertürk'te soruları yanıtladı. Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da özellikle Üsküdar merkezden başlamak kaydıyla bütün mahalleler bütün sokaklar bütün caddeler hem altyapı hem üstyapı anlamında değişti. Hem de bir sosyal belediyeciliğin dokunmadığı sokak kalmadı, apartman kalmadı" dedi. Kentsel dönüşümün önemine değinen Türkmen, "Geçtiğimiz 10 yılda, 30 bin konut yeniledik" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 21:07 Güncelleme: 22.02.2024 - 21:12
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        "Üsküdar'da dokunmadık yer kalmadı"
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        Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Habertürk'te soruları yanıtladı.

        Türkmen'in konuşmasından öne çıkan başlıklar...

        "SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN DOKUNMADIĞI SOKAK KALMADI"

        Artık saha ısınmaya başladı yavaş yavaş. Biliyorsunuz bu adaylıklar müracaatlar yapıldı. İşin resmi süreci de başladı. Ayın 20'si itibariyle. Herkes yavaş yavaş sahada. Saha ısınıyor. Mevsim kış ama mevsim de ısınıyor. Hava soğuk değil. Üsküdar'da geçtiğimiz 5 yıl geçtiğimiz 10 yıl ben 2 dönem Belediye Başkanlığı yaptım. Bu üçüncü dönemimiz bizim. Üsküdar'da özellikle Üsküdar merkezden başlamak kaydıyla bütün mahalleler bütün sokaklar bütün caddeler hem altyapı hem üstyapı anlamında değişti. Hem de bir sosyal belediyeciliğin dokunmadığı sokak kalmadı, apartman kalmadı. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, hastalar, dar gelirliler hepsine dokunmaya çalıştık. Dolu dolu bir 5 yıl dolu dolu bir 10 yıl geride kaldı. Zaten dolu geçtiği için yeniden aday gösterildim. İnşallah önümüzdeki 5 yıl da yine Üsküdarımıza güzel eserler kalıcı izler bırakmaya devam edeceğiz.

        "30 BİN KONUT YENİLEDİK GEÇTİĞİMİZ 10 YILDA"

        Aslında herkesin merak ettiği konular kentsel dönüşüm. Önümüzdeki dönemin bir numaralı gündemi mutlaka kentsel dönüşüm olmak zorunda. Türkiye, İstanbul, Üsküdar hiç fark etmez. Bu dönüşümden artık kimse kaçamaz. Kimse bunu görmezden gelemez. Ki Üsküdar bunun önde gelen ilçelerden birisi. Biz Üsküdarlılar olarak özellikle geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'un dönüşüm anlamında en hareketli ilçelerinden birisi olduk. En yoğun dönüşümün olduğu ilçe İstanbul'da Üsküdar desek abartmış olmayız. Çünkü bu dönüşümün altlığı olan altyapısı olan anayasası olan imar planları ile ilgili biz çok güzel çalışmalar yaptık. Aslında Üsküdar'ın yıllardır süregelen bir sorunu vardı. Planlarla ilgili. Bunları biz çözmüş olduk. Yeni döneme de 2024-29 bandına da özellikle bu plan çalışmalarını tamamladığımız için bu anlamda rahat giriyoruz. Artık önümüzde planla ilgili bir sorun yok. Proje yapıp dönüşüm yapmak gerekiyor. 30 bin konut yeniledik geçtiğimiz 10 yılda. Bunlar genelde parsel bazlı. Tabi ada bazlı olan yerler de var. Apartman bazlı olanlar da var. 30 bin iyi bir rakam Üsküdar'da şu anda 200 bin konut var.

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        #HABER
        #Üsküdar
        #Hilmi Türkmen

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