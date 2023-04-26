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Uskumru balığı nedir, nasıl bir balıktır? Uskumru balığı nerelerde yaşar, özellikleri nelerdir?

Denizlerimizin zengin balık türleri arasında yer alan uskumru balığı, lezzetli eti ve sağlık açısından sofralarımızda sıkça yer alır. Türkiye’de hemen her denizde kendine yaşam alanı bulan uskumru ekonomik değeri yüksek bir balık türüdür. Peki uskumru nasıl bir balıktır? Uskumru balığında hangi vitaminler bulunur ve daha fazlasını sizler için derledik.

Uskumru Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Uskumru Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
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Denizlerimizde yaşayan sayısız balık türleri arasında uskumru balığı, besleyici ve lezzetli etiyle sıkça tercih edilen bir balık türüdür. Soğuk suları seven ve hızlı yüzücü bir balık olan uskumru, hem ticari hem de sportif balıkçılıkta önemli bir yere sahiptir. Özellikle Avrupa'da yaygın olarak tüketilen uskumru balığı, Türkiye'de de özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde bol miktarda bulunur. Bu yazımızda, uskumru balığının özellikleri, yaşadığı yerler, sağladığı vitamin ve mineraller ve faydaları hakkında detaylı bir araştırma bulacaksınız.

Uskumru Balığı Nedir?

Uskumru balığı, Scombridae ailesine ait bir balık türüdür. Hızlı yüzücü bir balık olan uskumru, dünya denizlerinin neredeyse tamamında yaşar. En yaygın olarak Kuzey Atlantik, Kuzey Pasifik, Akdeniz ve Karadeniz'de bulunur. Uskumru balığı, özellikle soğuk suyu seven bir balık türüdür ve Kuzey Denizi ve Baltık Denizi gibi soğuk suların bulunduğu bölgelerde bol miktarda bulunur. Kıklıkla kolyos balığı ile karıştırılan uskumru kolyosa göre daha küçüktür.

Uskumru Balığı Özellikleri Neler?

Uskumru balıkları, uzun ve oval bir vücut yapısına sahiptir. Boyutları genellikle 30-40 cm arasında değişir ve ortalama ağırlıkları 500 gram civarındadır. Uskumru balığının sırt kısmı mavi-yeşil renkteyken, karın kısmı gümüş beyaz renkte olup, yan taraflarında koyu renkli çizgiler ve benekler bulunur. Etleri lezzetli ve besleyicidir. Uskumru balıkları, denizlerde diğer balıklar gibi gruplar halinde yaşarlar. Uskumru balığı karides gibi kabuklularla beslenir. Bu balıklar 3 yaşından itibaren olgunlaşma evresine geçerler. Şubat sonu ile Mart başlarında üreme dönemi başlayan uskumru balığı 300 bin 450 bin arasında yumurta bırakabilir.

Uskumru Nerelerde Yaşar?

Uskumru balığı, sıcak denizlerde bulunur ve genellikle kuzey yarım kürede yaşayan balıklardan oluşan bir grupla akrabadır. Bu balıkların ana besin kaynağı plankton, küçük balıklar ve kalamar gibi küçük deniz canlılarıdır. Uskumru balığı, genellikle yıllık göçleri sırasında büyük sürüler halinde avlanır. Bu göçler sırasında, milyonlarca uskumru balığı, Avrupa, Amerika ve Asya kıyılarına doğru yolculuk eder. Türkiye’de uskumru balığına Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de rastlanmaktadır.

Uskumru Balığı Vitaminleri

Uskumru balığı, yüksek protein, omega-3 yağ asitleri ve vitaminler bakımından zengin bir besin kaynağıdır. 100 gram uskumru balığı, günlük protein ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılar. Ayrıca, omega-3 yağ asitleri, D vitamini, B12 vitamini, selenyum ve demir gibi birçok vitamin ve mineral içerir.

Uskumru Balığının Faydaları

  • Yüksek protein: Uskumru balığı, yüksek protein içeriği sayesinde kas dokularının gelişimine ve onarımına destek olur. 100 gram uskumru balığı tüketimi, bir insanın günlük protein ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılar.
  • Omega-3 yağ asitleri: Uskumru balığı, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri, trigliserit seviyelerini düşürür, kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur. Ayrıca, omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler.
  • D vitamini: Uskumru balığı, içerdiği D vitamini sayesinde, kemik sağlığı için önemlidir ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarına yardımcı olur. Ayrıca, D vitamini eksikliği, bunalım, depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olabilir.
  • B12 vitamini: Uskumru balığı, B12 vitamini bakımından zengindir. Bu vitamin, kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur ve sinir sistemi fonksiyonlarını korur. B12 vitamini eksikliği, anemi, yorgunluk ve sinirlilik gibi sorunlara neden olabilir.
  • Selenyum: Uskumru balığı, selenyum bakımından zengindir. Bu mineral, antioksidan özellikleri sayesinde hücre hasarını önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Demir: Uskumru balığı, yüksek demir kaynağıdır. Bu mineral, kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur ve vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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