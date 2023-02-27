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Ütü kireci nasıl temizlenir? Evde ütü kireci temizleme yöntemleri

Kireç, tüm evlerde çok yaygın bir sorundur ve duş başlığında, musluklarda, lavabolarda ütülerde ve lavabo duvarlarında ortaya çıkar. Kireç, musluk suyunun içerdiği mineraller ve kalsiyum gibi bileşenlerin kuruyup sertleşmesinden sonra oluşur. Deterjanla iyice temizleseniz bile sorun çözülmez kireç oluşumuna devam eder. Yeni oluşmuş bir kireç, sadece hafifçe ovalayarak giderilebilir, ancak uzun süre bekletilmiş kireç kolaylıkla çıkmayacaktır. Ütülerde oluşan kireç, kıyafetlere zarar verebiliyor hatta ütünün tamamen bozulmasına dahi yol açabiliyor. Peki, ütü kireci nasıl temizlenir?

Ütü Kireci Nasıl Temizlenir? Evde Ütü Kireci Temizleme Yöntemleri
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Eğer, Buharlı ütünüz varsa, kireçlenmeyi gidermek veya önlemek için su haznesini temizlemelisiniz. Kireç, çamaşırlarınıza zarar verebilir. Ayrıca buharlı ütünün buhar ağızlıkları zamanla tıkanır. Buharlı ütü için sadece arıtılmış su kullanarak ve ütülemeden sonra su haznesini tamamen boşaltıp kurutarak çamaşırlarınızın ütü yaparken kireçle kirlenmesini önleyebilirsiniz. Kireçlenme durumunda genellikle ilk uygulanan işlem limondur. Limon hilesi özellikle bardak ve kristal bardaklardaki beyazımsı lekeleri çıkarmak için tavsiye edilir. Ayrıca ütü, lavabo ve diğer kireçlenen yerler içinde etkili sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

Evde Ütü Kireci Temizleme Yöntemleri

Ütünüz kireçle tıkanmışsa, bu durum zayıf bir buhar çıkışıyla fark edilir. Çamaşırlarınızın üzerindeki beyaz lekeler ve hatta kireç kırıntıları da bunun bir işareti olabilir. Ütü, banyo zeminleri, lavabolar, musluklar vb. kolayca kireçlenir. Kireç, sertleşen ve taşlaşan ve alkalin özelliklere sahip olan mineraller, kalsiyum ve diğer minerallerin birikintisidir. Bu nedenle asidik özelliklere sahip olan sitrik asit, kireç lekelerini nötralize ederek daha kolay çıkarılmasını sağlar. Ütü de oluşan kireç can sıkıcı olsa da temizleme yöntemleri vardır. İşte evde ütü kireci temizleme yöntemleri

  • Kireci gidermenin için en iyi yolu limondur. Bir limonu ortadan ikiye kesip limonun yarısı ile etkilenen tüm bölgeleri ovmak yeterli olacaktır. Özellikle lavabo ve musluklarda. Ütü içerisinde ki suyu boşalttıktan sonra limon suyunu hazneye doldurun biraz bekleyin. Daha sonra arıtılmış temiz bir su ile yıkayın ve kurumaya bırakın.
  • Su ve sirke karışımı ile yapılan bir temizleme yöntemi ile de ütü temizlenebilir. Çeyrek çay bardağı sirke ile suyu karıştırıp ütünün haznesine koyun ve ütüyü çalıştırın biraz bekledikten sonra döküp temiz su ile yıkayın ve kurumaya bırakın.
  • Ütünüzün su haznesini sirke veya sirke özünden yapılmış temizleme solüsyonu ile doldurun ve ütünün ısısını en yüksek ayara getirin. En yüksek sıcaklığa ulaşıldığında, buhar fonksiyonunu birkaç kez kullanın. Bu, karışım maddesi tüm deliklere ve hatlara dağıtır.

Ütü Kireci Doğal Temizleme Yolları

Giysilerdeki kirli su ve tabaktaki yanık lekeler, ütümüzün iyi temizlenmediğini anlamamızı sağlayan işaretlerden sadece birkaçıdır. Kireç, ütünün en büyük düşmanıdır, hem haznede hem de tabanın deliklerinde birikir. Ancak bu durumda bile müdahale edilebilir. Sorunu çözmenize yardımcı olabilecek doğal yöntemler arasında kaba tuz en iyisidir. Tankta su bırakılması kireç oluşumuna neden olabilir. Düzenli olarak veya herhangi bir arıza fark ettiğinizde ürünün bakımını yapın. İşte bazı, ütü kireci doğal temizleme yolları ütünün tabanındaki kurumuş kireç kalıntılarını gidermek için, delikleri bir kürdan yardımıyla açın.

Daha sonra limon ve karbonatı bir kapta karıştırın ve tabanına sürün. Ütüyü çalıştırın ve ısınmasını bekleyin ara ara buhar verin. Kireç kalıntıları gidene kadar işlemi tekrarlayın. Diğer yöntemlerden biri de kireç çözücü deterjan kullanmaktır. Taban kısmına kireç sökücüyü dikkatlice dökün (etkilenmemek adına maske kullanın). Daha sonra ütüyü çalıştırın içinde temiz arıtılmış su olsun su buharlaşana kadar bekleyin.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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