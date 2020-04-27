Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerNedir
ABONE OL

Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

Uyku düzenini bozan rahatsızlıklardan biri olan uyku apnesinde, kişi uyuduğu sırada solunumu kısa süreli durur. Bu durum kişide ölüm riskini artıran bir tehlike meydana getirir. Peki uyku apnesi nedir? Hangi belirtiler uyku apnesi olarak tanımlanır?

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi; uyurken solunumun durmasıyla meydana gelen ve uyku düzenini bozan bir rahatsızlıktır. Uyku esnasında hava akımının 20 saniye süreyle olması gereken seviye altına düşmesi apne olarak adlandırılmaktadır. Kandaki oksijen miktarının azalarak, karbondioksitin yükselmesi görülmektedir. Uyku apnesi; sinir sistemi veya solunum yolunun tıkanması ile ilgili bir nedenden dolayı olabilmektedir.

Uyku apnesi meydana gelmesinin belirtileri;

  • Sinirli olma,
  • Horlama,
  • Konsantrasyon bozuklukları,
  • Uyanıldığında oluşan baş ağrısı oluşmasıdır.

Uyku apnesi herkeste görülebilen bir rahatsızlıktır. Fakat aşırı kilolu olanlar, horlaması bulunanlar, kas gevşetici ilaç kullananlar, alkol ve sigara kullananlar, boynu kısa olanlar ve çene yapısı gelişmemiş kişilerde daha fazla ortaya çıkabilmektedir.

Uyku apnesi sırasında oluşan kesin belirtiler;

  • Solunum durması; bu rahatsızlığı bulunan kişilerde oldukça fazla görülen bir durumdur. Her 10 saniye de bir solunumun durması; yetersiz oksijen seviyesinden dolayı uyku düzensizliği yaratmaktadır.
  • Düzensiz solunum hali; uyku sırasında sürekli solunum durmaları, horlamalar veya iç çekişler meydana gelmektedir. Horlamalar normal horlayan kişilerinkinden farklı olmaktadır. Kişi hangi pozisyonda yatarsa yatsın horlama oluşmaktadır. Ayrıca uyku sırasında sürekli kıpırdanmalar ve düzensiz uyuma olmaktadır.
  • Gündüz oluşan uyku hali; kişiler geceleri yeterli uyku alamadıklarından dolayı gündüzleri uyuklama halindedirler. Bu durum gelişebilecek olası kazalara da zemin hazırlamaktadır. Ayrıca uyku hali dışında aşırı konsantrasyon bozukluğu da meydana gelmektedir.

Bu gibi belirtiler ortaya çıktığında mutlaka doktora danışılması ve teşhis edildikten sonra tedaviye başlanması gerekmektedir.

Tedavisi ile uyku sırasında oksijen sağlayıcı cihaz takılarak yapılmaktadır. Bunun sonucunda kişi rahat solunum alarak rahat bir şekilde uyuyabilmektedir. 

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tırnakta şekil bozukluğu nedir? Tırnakta şekil bozukluğu neden olur?
NEDİRTırnakta şekil bozukluğu nedenleri
Kolesterol nedir? Kolesterol belirtileri nelerdir?
NEDİRKolesterol belirtilerine dikkat!
Reflüye sebep olan besinler nelerdir? Reflüye sebep olan yiyecekler ve içecekler
NEDİRReflüye sebep olan gıdalar
Kalp nedir? Kalp nasıl çalışır? Kalbin yapısı ve görevleri
NEDİRKalbin yapısı, işlevi ve görevleri
Kril yağı (Krill oil) nedir? Kril yağı faydaları nelerdir?
NEDİRKril yağının yararları
Regl nedir? Regl ile ilgili merak edilenler
NEDİRRegl ile ilgili merak edilenler
Narsistik kişilik bozukluğu nedir? Tanısı nedenleri ve tedavisi
NEDİRNarsistik kişilik bozukluğunda tanı ve tedavi ...
Hct nedir? Hct (hematokrit) testi hakkında merak edilenler
NEDİRHct (hematokrit) testi hakkında merak edilenler
L Carnitine (L Karnitin) nedir? Nasıl kullanılır? Faydaları ve zararları nelerdir?
NEDİRL Carnitine kullanımı, faydaları ve zararları
Kognitif (Bilişsel) terapi nedir? Kognitif terapinin kullanıldığı alanlar
NEDİRKognitif (Bilişsel) terapi nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X