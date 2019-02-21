Uyku rutini nedir?

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Rutin nedir nasıl uygulanır?
Bebeklerin ilk haftalardan itibaren, uyku ve beslenme konularında belirli bir düzene ihtiyaç duydukları söyleniyor. Ancak program kelimesini kullanmaz, çünkü düzen bebeğin ihtiyaçlarına göre ayarlanır, ama yine de bir kaos değil düzen vardır.
Örneğin; bebeğinizi ikinci uykusuna her gün 13’te yatırmak yerine, ilk uykusundan kalkma saati ve ilk uykusunun süresine göre ikinci uykunun saatine karar verirsiniz. İlk uykusunu 45 dakika uyuyan 5 aylık bir bebeğin ikinci uykuya yatma saatiyle 1.5 saat uyuyan arasında büyük fark olacaktır. Eğer her ikisi de aynı saatte yatırılırsa kısa uyuyan yorgunluktan dalamaz, ya da dalsa da çok çabuk uyanır.
Uyku rutinine ne zaman başlanmalı?
1-2 gününüzü şu sorulara yanıt verecek şekilde not alın. Kaçta yattı, kaçta kalktı, gece kaç kere hangi saatlerde kalktı, kaçta yedi, uyanıkken hangi aktiviteleri yaptı, uykuya yatmadan önce ne yaptı, uykuya dalması ne kadar sürdü, uykusu gelince hangi işaretleri verdi ?
Eğer önünüze çıkan tabloya bakıp bir kaos görüyorsanız, bir yerden başlamanız gerekir. En kolaydan başlayın, bu bir uyku rutini oluşturmak olabilir. Ya da akşam uykusuna erken yatırmak, gündüz uyku aralıklarını ayarlamak. Bir iki alan düzene girdikçe diğerlerini de uygulamak kolaylaşacaktır.
Çocuğunuz büyüdükçe ya da başka ihtiyaçları ortaya çıktıkça günlük rutin değişir. Rutin esnektir. Çocuğun ayına ya da günlük ihtiyaçlarına göre sürekli değişir. Hep bu ihtiyaçlara göre yeniden planlamak gerekir.
Uyku rutini sıralaması nedir?
Bebek gündüz 1.uykuyu kısa, 2.uykuyu uzun uyumalıdır. Sonra akşam 20:00'e kadar oyun ve doyum zamanı
Gece bebeğiniz 20:30 - 21:00'da uyumuş olmalıdır.
Uyku rutini tablosu nedir?
Uyku rutini tablosu bebeklerin yaş gruplarına göre sağlıklı bir şekilde gündüz ve gece ne kadar uyumaları gerektiğini gösteren tablodur.
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