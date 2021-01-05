Üzerinde 12 bin 638 elmas bulunuyor... Rekor kırdı! 0:00 / 0:00

DHA

Hindistan’ın Meerut şehrindeki bir mücevher markasının kurucusu Harshit Bansal, üzerinde 12 bin 638 adet elmas barındıran yüzük tasarımıyla ‘bir yüzükte bulunan en çok elmas seti’ unvanıyla Guinness Dünya Rekorları’nda yerini aldı.

Guinness’e göre, ‘Marigold’ (kadife çiçeği) ya da ‘Refah Yüzüğü’ olarak adlandırılan yüzüğün, 38.08 karatlık binlerce elmasla bezendiği ve süslü bir çiçek tasarımıyla dairesel bir şekle sahip olduğu belirtildi.

Yüzüğün ağırlığının ise 165 gram olduğu ifade edildi.

Bansal’ın şirketinin, 30 Kasım’da yüzük tasarımını tamamladığı da kaydedildi.

Öte yandan bir önceki rekorun, 7 bin 801 elmaslı yüzük tasarımı ile yine Hindistan'da kırıldığı ifade edildi.