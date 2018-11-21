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Vahşet sürüyor! Ataköy'de ayakları kesilen 2 kedi ölü halde bulundu!

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Ataköy semtinde iki kedi, ayakları kesilmiş bir şekilde ölüme terk edildi. Ekim ayında görülmeye başlanan kedi vahşetlerine tepki gösteren hayvan severler, yetkililerden bölgedeki ormanlık alanın ışıklandırılmasını ve mobese kameralarının yerleştirilmesini, bu alanın güvenlikli bir hale getirilmesini talep ediyor

21.11.2018 - 15:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Ataköy semtinde iki kedi, ayakları kesilmiş bir şekilde ölüme terk edildi. Ekim ayında görülmeye başlanan kedi vahşetlerine tepki gösteren hayvan severler, yetkililerden bölgedeki ormanlık alanın ışıklandırılmasını ve mobese kameralarının yerleştirilmesini, bu alanın güvenlikli bir hale getirilmesini talep ediyor. 

Ekim ayında ve bugün meydana gelen olaylarda ayakları kesilmiş bir biçimde ölüme terkedilen ve hayatlarını kaybeden kedilere yapılan bu vahşetin kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Her iki kedinin de ayakları eşit şekilde kesilerek ölüme terk edilmesi Ataköy semtindeki hayvanseverleri ayağa kaldırdı. 24 Ekim ve 21 Kasım tarihlerinde aynı şekilde öldürülen kedileri gören hayvanseverler durumu yetkili mercilere bildirdiklerini söylüyor.  Ayakları kesilerek öldürülen kedilerden ilki Ataköy 9. kısımdaki bir sitenin içerisinde, diğeri ise bugün Ataköy 7-8. Kısım Orman Yürüyüş Yolunda ölüme terk edilmiş bir halde bulundu.

Ataköy 7-8. Kısım Orman Yürüyüş yolunda cansız haldeki kediyi gören hayvanseverlerin olayı polis ekiplerine bildirdiği, konu üzerine zabıt tutulduğu ve sosyal medyada görüntülerin paylaşıldığı belirtildi. Bölgedeki hayvanseverlerin kedilere yapılan vahşete karşı tepkileri her geçen gün büyürken, yetkililer tarafından bu vahşeti yapanların bulunması için bölgedeki ormanlık alanın ışıklandırılması ve mobese kameralarının yerleştirilmesi, bu alanın güvenlikli bir hale getirilmesini talep ediliyor.

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