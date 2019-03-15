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Yeni Zelanda'da gerçekleşen ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan İslamofobik terör saldırısına tüm dünyadan tepkiler geliyor.
Avrupa Birliği (AB),Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır." açıklamasında bulundu.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır." ifadesini kullandı.
AB'nin Yeni Zelanda'yla tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Mogherini, bu zor dönemde terörle mücadele dahil her alanda iş birliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.
Mogherini, "Bu tür saldırılar tüm uluslararası toplumla birlikte küresel sorunlar olan terörizm, aşırıcılık ve nefretle mücadele kararlılığımızı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
TUSK: IRKÇI NEFRET MASUMLARI HEDEF ALDI
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Christchurch'teki hain saldırı hiçbir zaman Yeni Zelanda'nın hoşgörülü ve ılımlı tutumuna zarar veremeyecektir." ifadesini kullandı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarından gelen görüntüler karşısında insanın nutku tutuluyor. Irkçı nefret ve çılgınlık, camide ibadet eden masumları hedef aldı." açıklamasında bulundu.
MERKEL: YAS TUTUYORUM
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin, "Irkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum." ifadesini kullandı.
Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından Başbakan Merkel adına yapılan açıklamayı paylaştı.
Açıklamada Merkel, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle sarsıldığını belirterek, "Yeni Zelanda'da huzur içinde ibadet edilen camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum. Bu tür teröre karşı, yan yana duruyoruz” ifadesini kullandığı belirtildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın ve terör kurbanların yanında olduklarını belirtti.
Maas, "Vahşi terör saldırısı, huzur içinde ibadet eden, namaz kılan Müslümanları vurdu. Eğer insan sadece dini inancı nedeniyle öldürülüyorsa o zaman bu saldırı hepimize demektir. Biz hayatını kaybedenlerin tarafındayız. Güçlü kal, Yeni Zelanda!” değerlendirmelerinde bulundu.
PUTİN'DEN AÇIKLAMA
Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkında bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor. Bu suça karışan herkesin hak ettiği cezayı almasını umuyorum" ifadelerini kullandı.
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