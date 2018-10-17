Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurul toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, kaymakamlar ve kurum müdürleri de katıldı.

"MAHALLİ İDARELERİN KARNESİ YİNE KÖTÜ"

2018 yılı ödeneğinin 4 milyar 341 milyon TL olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2018 yılı Eylül ayı sonuna kadar yapılan toplam harcamanın ise 2 milyar 660 milyon TL olduğunu kaydetti. İHA'nın haberine göre, Karaloğlu, "Daha önceki koordinasyon toplantılarımızda da dile getirmiştik. Ayrılan ödeneklerin kurum tarafından harcanabilmesi için ihalelerin zamanında yapılması ve takip edilmesi konusunda uyarılarımız oldu. Eylül ayı sonuna baktığımızda kamu kurum ve kuruluşlarındaki harcama oranımız yüzde 73.3. mahalli idarelerin karnesi yine kötü. Mahalli idareler kendi bütçelerine koymuş oldukları 2018 rakamları Eylül ayı sonuna kadar yüzde 45’ini harcamış durumdalar” dedi. Antalya genelinde Eylül ayına kadar 193 projenin tamamlandığını söyleyen Vali Karaloğlu, 22 projenin ise ihale aşamasında olduğuna dikkat çekerek, 69 projenin ise ihale aşamasına gelinmediğini söyledi.

'BEN BİLMEM YANDAKİ MASA BİLİR' ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİYORUZ

Görevlerinin işi iyi takip etmek olduğunu belirten Karaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projelerin bitimine yakın olan işleri tamamlayıp, halkın hizmetine sunmak bizim görevimiz. Kamu kurumlarında vatandaşa, ‘Bugün git yarın gel’ anlayışından çıkılmalı. Bunun için Cumhurbaşkanımızın yayınladığı genelge var. Arkadaşlar artık başkanlık sistemindeyiz. İşler daha hızlı yürüsün diye bir sistem anlayışı var. Cumhurbaşkanımızın talebi bu. ‘Ben bilmem yandaki masa bilir’ anlayışından vazgeçiyoruz. Kendi işimiz gibi takip ederek, sonuçlandıracağız"

KARALOĞLU'NDAN KESİN TALİMAT

Valiliklerde açık kapı projesinin oluşturulduğunu hatırlatan Karaloğlu, projenin çok işlevsel olduğunu ifade etti. Karaloğlu, "Açık kapıyla ilgili kurumlarınıza gelen talepleri değerlendirmenizi emrediyoruz, talep ediyoruz. Sabah mesaisi başlıyor ardından kahvaltı mesaisi. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Herkes kahvaltısını evinde yapıp gelecek. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde ya da odalarda dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Mesai devam ederken sigara içen arkadaşların her kafaları estiğinde kupalarını ele alıp dışarıya çıkmaları çok çirkin buluyoruz. Kendisine verdiğimiz öğle saatlerinde sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız. Çirkin görüntüler istemiyoruz. Bütün dairelerimiz kendisine özen göstersin" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise üniversiteyle ilgili hazırladıkları sunumu katılımcılarla paylaşarak, projeler ve çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Merkez kampüsün 3 bin 400 dönümlük bir alanda olduğunu söyleyen Rektör Ünal, bu yıl itibariyle üniversitede 77 bin 801 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Üniversitede toplamda 2 bin 852 öğretim üyesi olduğunu ifade eden Ünal, 4 bin 528 idaresi personel olduğunu vurguladı.

"O EKSİKLİĞİ BİZ TAMAMLADIK"

Üniversitede 24 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksek okul ve 12 meslek yüksek okul olduğunu dile getiren Ünal, "Birimin her alanında Akdeniz Üniversitesinin fakülteleri vardır. Kemer denizcilik işletmeciliğine öğrenci aldık. Turizm açısından da önemli. İzmir'den İskenderun'a kadar denizcilik fakültesi yok, o eksikliği biz tamamladık" şeklinde konuştu.

MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJESİ

2017-2018 yılı yatırım projelerinden bahseden Mustafa Ünal, eğitim alanında yapılan morfoloji binası çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Doğu kapısı, kampüs altyapısı, Demre Meslek Yüksek Okulu, kök hücre binası ve büyük onarımın devam eden projeler arasında olduğunu bildiren Ünal şöyle konuştu:

"Başlanacak projelerimiz ise Mimarlık Fakültesi, merkezi derslikler, Çallı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve merkezi yemekhane. Sağlık alanında ise hastane ofisi tadilatı, organ nakli merkezi bitti. Devam eden projeler ise onkoloji hastanesi, diş hastanesi, hastane a blok tadilat, ısı merkezi. Başlanacak olan proje ise hastane yemekhanesi. Toplam 27 proje, 11’i bitti, 11’i devam ediyor. 5 projeye ise başlanacak. 2017-2018 yılı 48 milyon 100 bin lira ödenek tahsis edildi. 28 milyon civarında ödeme yaptık."

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