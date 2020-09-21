Valiler arasında 'Anadolu aslanı' atışması!

DHA

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu aslanı olarak nitelendirilen kangal köpeklerine nazaran daha iri olan Aksaray Malaklısı'na ithafla sosyal medya hesabından, "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır" paylaşımı yaptı.

GÜLÜMSETEN ATIŞMA

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan mesajı alıntılayarak, "Neden alınalım Sayın Valim, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil fil olurdu" cevabı verdi. İki vali arasındaki köpek atışması sosyal medya takipçilerinin de yoğun ilgisini çekti.

BU KEZ, GOOGLE, ANSİKLOPEDİ ATIŞMASI

Sonrasında Aksaray Valisi Aydoğdu bir paylaşım daha yapıp Google'de Aksaray malaklısı araması sonucu paylaşarak, "Değerli Valim, Google ile bir konuşsanız, sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim" diye cevap verdi.

Aksaray Malaklısı.

Vali Salih Ayhan ise "Kıymetli Valim. Siz bizden daha iyi bilirsiniz ki doğrulara ulaşmak için Google değil literatüre bakmak isabet olur. Rehber Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Ana Britannica ciltlerinden birini karıştırmanızı tavsiye ederim" karşılığını verdi.

Sivas Kangalı.

"MALAKLI DA BİZİM KANGAL DA BİZİM"

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu, "Malaklı da bizim Kangal da; yeter ki sevgi olsun, saygı olsun. Teşekkürler Değerli Valim, şahsınızda Sivaslı kardeşlerime saygı ve muhabbetlerimle" paylaşımı ile atışmayı noktaladı.