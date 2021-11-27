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Van'da art arda korkutan depremler!

Van'ın Tuşba ilçesinde, Ricter ölçeğine göre, 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde 11 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Sarsıntı, yakın ilçelerden de hissedildi

Van'da art arda korkutan depremler!
DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 22:20 ile 22:31'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Birinci deprem yerin 15.75 kilometre, ikinci deprem ise 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelirken, depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Tuşba ilçesi olan depremin büyüklüğünün 3.5 olduğunu bildirdi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

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