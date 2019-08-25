Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Van'da uyuşturucu operasyonu!

İHA

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ticari takside yolcu olarak bulunan bir şahsın ayakkabı keçesinin altına gizlenmiş 52 gram eroin ele geçirildi

Van

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamından Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet kontrol uygulaması esnasında, durdurulan ticari takside arama yaptı.

Yapılan aramada ticari takside seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahsa ait eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada ayakkabı keçesinin altına gizlenmiş vaziyette 52 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azınlık cemaat vakıfları: Türkiye'de son 17 yılda hayal edemeyeceğimiz noktadayız
GÜNDEMAzınlık vakıfları: Türkiye ibadet özgürlüğü üzerinde ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'e davet
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'e davet
Son dakika: Ankara'da 3.3 büyüklüğünde deprem! 25 Ağustos 2019 Kandilli Rasathanesi Son depremler
GÜNDEMAnkara'da korkutan deprem!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu
GÜNDEMBahçeli'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2019 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama
GÜNDEMBİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMOsmaniye’de uyuşturucu operasyonu
Güngören'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü!
GÜNDEMTartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü!
Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
GÜNDEMVan'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
GÜNDEMDikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Aydın'da 53 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMAydın'da 53 kaçak göçmen yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X