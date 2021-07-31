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Meral Yıldız'ın haberine göre, sele kapılan Kader Yurtseven'in kurtarıldıktan sonraki hali ise yürek burktu. Çamura bulanmış halde nefes almaya çalışan Yurtseven'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı mahallede sel sularına kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.

NEFES ALMAKTA ZORLANDI

Selin meydana geldiği mahallede akrabaları tarafından kurtarılan Yurtseven'in o anları kameralarca kaydedildi. Yurtseven çamura bulanmış halde görünürken nefes almakta ve yarı baygın olduğu dikkat çekti. Nefes almakta zorlanan Yurtseven'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yurtsever, hayvanlarını toplamaya çalışırken sele kapıldığını söyledi. Sele kapılan bir minibüs de metrelerce sürüklendi.

Minibüsün sürüklendiği anlar mahalle sakinlerince cep telefonuyla görüntülendi.Bölgede incelemelerde bulunan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, evleri hasar gören ailelerle görüştü. Evleri yıkılan ailelerden 3'ü, ilçe merkezindeki pansiyona yerleştirildi.

AFAD ekipleri selden etkilenenlerin ihtiyaçları için çadır kurmaya başladı.Van Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle kapalı yolları açarak evlerin önünde biriken çamur yığınlarını temizledi.