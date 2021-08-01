Van'ı sel vurdu: 6 ev yıkıldı 30 evde hasar oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Van'daki selde 6 ev yıkıldı 30 evde hasar oluştu

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 evin yıkıldığı, 30 evde de hasarın oluştuğu belirlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekipleri inceleme yaptı. Bazı evlerin kullanılmayacak halde bazılarının da hasarlı olduğunu tespit etti. Bugün ekipler detaylı bir hasar tespiti yapacak" ifadelerini kullandı

Van'daki selde 6 ev yıkıldı 30 evde hasar oluştu
Van'ı sel vurdu: 6 ev yıkıldı 30 evde hasar oluştu
0:00 / 0:00
AA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne gitti.

Selin hasara yol açtığı bölgede incelemelerde bulunan Bilmez, vatandaşlarla görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilmez, iki gündür ilçede farklı yerlerde etkili olan selin hasar meydana getirdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; bölgede incelemelerde bulunduklarını ve ilk andan itibaren vatandaşların yanında yer aldıklarını belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Meteoroloji, birkaç gün daha bölgede yağışın etkili olacağını bildirdi. Biz de mahallelilerimizi uyardık. Bugün öğlen saatlerinde Esenyamaç Mahallemizde ciddi bir selin meydana geldiğini öğrendik. Evlere zarar verdiğini öğrenir öğrenmez, birçok kurumumuzdan araçlar bölgeye sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekipleri inceleme yaptı. Bazı evlerin kullanılmayacak halde bazılarının da hasarlı olduğunu tespit etti. Yarın ekipler detaylı bir hasar tespiti yapacak."

Başkale'de selin yaralarını en kısa sürede saracaklarını vurgulayan Bilmez, "Evi zarar görenler için barınma yeri ayarlandı. Bakanlıklarımız da ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Biz de bütün ekiplerimizle buradayız. Bir vatandaşımız sele kapılmış. İlk müdahaleyi muhtarımız yapmış. Hastanede şu anda ve sağlık durumu iyi. Yağışlar sürecek, dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle hayvanlarımızı dere yataklarında otlatmayalım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Gülaçar ise selden hemen sonra bütün ekiplerin bölgeye geldiğini ve gerekli çalışmalara başladığını aktardı.

Haberi alır almaz bölgeye geldiklerini dile getiren Gülaçar, "2 saatten fazladır yoldayız. Yeni ulaşabildik. Şimdi manzarayı gördük. Biraz ağır bir manzara. Hasar gören ve yıkılan evlerimiz var." dedi.

6 EV YIKILDI, 30 EVDE HASAR TESPİT EDİLDİ

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da sel ihbarını aldıktan sonra belediye ve jandarma ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini söyledi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve DSİ ekiplerinin iş makineleriyle yolu açma ve köyün içini temizlemeye başladığını anlatan Solak, "Yapılan ilk belirlemelere göre Esenyamaç Mahallesi'nde 5, Onikidere mezrasında 1 evin yıkıldığını, 30 evde de hasar olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 18 hayvanın da telef olduğu bilgisi var." diye konuştu.

Muhtar Ayhan Korkmaz da Kaymakam Solak'ın kendilerini sel konusunda uyardığını ve bu uyarılar doğrultusunda camiden de anons yaparak vatandaşları bilgilendirdiklerini belirterek, "Böylece büyük bir facia önlenmiş oldu. Selden hemen sonra devletimiz tüm imkanlarıyla burada oldu. Ekipler çalışmalara başladı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz, birlikte güçlüyüz." dedi.

SEL SULARINA KAPILAN KADIN SON ANDA KURTARILDI

Sel nedeniyle 6 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı. Yurtsever'in kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yurtsever, yaptığı açıklamada, hayvanlarını toplamaya çalışırken sel sularına kapıldığını söyledi. Çok zor anlar yaşadığını belirten Yurtsever, "Her şeyimiz gitti. Babam da cezaevinde, burada değil" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara’da kaybolan otizmli çocuk 7 saat sonra sığınakta bulundu
GÜNDEM Ankara'da kaybolan otizmli çocuk sığınakta bulundu
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEM İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
Yunanistan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu Türk vatandaşı 1 kişi vurularak öldürüldü
GÜNDEM Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle ...
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan THK'ya ilişkin iddialara yalanlama
GÜNDEM Bakanlıktan THK'ya ilişkin iddialara yalanlama
KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş yerleri sorgula
GÜNDEM KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Son dakika... Bakan Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı
GÜNDEM Bakan Pakdemirli'den son durum açıklaması
Bodrum yangın son dakika: Otel ve evler tahliye edildi
GÜNDEM Otel ve evler tahliye edildi
Mersin'de orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
GÜNDEM Orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyon ...
Son dakika! Orman yangınları son durum: Bodrum, Samsun, Gaziantep ve Uşak'ta yangın!
GÜNDEM Orman yangınlarında son durum