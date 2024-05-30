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        Haberler Yaşam Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor

        Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor

        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:10
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        Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğuna, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı binlerce turist tanıklık ediyor.

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        Utah ve Koç üniversitelerinde öğretim üyesi olan KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ve 6 kişilik ekibi de inci kefallerinin göçünü görüntüledi.

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        Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda çekim yapan Şekercioğlu, karşılaştıkları manzaranın eşsiz olduğunu söyledi.

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        Şekercioğlu, "2000'li yılların başında geldiğimde bu muhteşem balık göçünü görememiştim. İnci kefalinin göçünü ilk kez görmenin mutluluğunu yaşıyorum.

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        Yok olma eşiğine gelmiş, soyu küresel çapta tehlikede olan İnci kefallerinin sayısı artık milyonlara hatta milyarlara ulaştı. Bu da doğanın korumansı ve bilinçlenmenin önemini gösteriyor" diye konuştu.

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        1997'de Alaska'ya giderek somon balıklarının göçünü gördüğünü, aynı göçün Van'da da yaşandığını anlatan Şekercioğlu, şöyle dedi:

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        "İnci kefalleri 1960'larda yılda 600 ton avlanırken artık yılda 10-15 bin ton avcılık yapılıyor. Yavrular korunuyor. İnci kefallerin boyu 14 santimetreden 22 santimetreye ulaştı. Bu da hem ekolojik açıdan hem ekonomik açıdan inci kefalinin değerinin artması demektir.

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        Burası Alaska'ya rakip olabilir. Çünkü Avrupalıların Doğu Anadolu'ya gelmesi Alaska'ya gitmesinden çok daha kolay ve ekonomik. Bu muhteşem doğayı ekonomik katkı olarak bölge halkına sunabiliriz."

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        #inci kefalleri
        #van gölü
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