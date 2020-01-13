Van hava durumu yarın nasıl? Van'da kar yağışı devam edecek mi? sorularının cevabı Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlerde yer alıyor. Van'da Erciş ve Başkale başta olmak üzere il genelinde yoğun kar yağışı yaşandı. Meteoroloji'nin verilerine göre Van hava durumu haberimizde.

VAN HAVA DURUMU - 14 OCAK

Meteoroloji'nin verilerine göre Van'da yarın parçalı bulutlu ve güneşli bir hava olacak. 5 günlük hava durumu tahminlerinde ise 18 Ocak Cumartesi gününe kadar kar yağışı beklenmiyor. Ancak sıcaklık değerleri 4 ila -9 derece arasında değişecek.

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 14 Ocak Salı -9 3 54 90 12 -20 7,2 -8,2 1,6 15 Ocak Çarşamba -5 3 38 72 6 -18,2 6,2 -8 1 16 Ocak Perşembe -5 4 34 63 11 -17,1 6,9 -8,9 1,1 17 Ocak Cuma -4 3 42 69 9 -18,2 9,2 -8,1 1,3 18 Ocak Cumartesi -2 2 66 89 6 -18,6 6,3 -8,2 1,4

VAN’DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 15 şantiyede 30 ekiple vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Kar yağışının belli aralıklarla devam etmesine rağmen gece saatlerinde yol açma çalışmalarına başlayan ekipler; zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koşan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçları saplandıkları yerden kurtardı.

MAHALLEDE MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN 6 SAATTE KURTARILDI

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan 4 aylık hamile kadın, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.İlçeye bağlı Esenkoç Mahallesi'nde rahatsızlanan 37 yaşındaki Hatice Ak'ı hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.Van'dan arazi aracı ve ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),kardan dolayı kapanan yolda güçlükle ilerledi.Tipide yolu bulmakta zorlanan ekipler, zaman zaman aracın kayması nedeniyle kara saplandı. Buzlu yolda kayan ambulans ise geri dönmek zorunda kaldı.Arazi aracıyla mahalleye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini evde yaptıkları kadını 6 saat süren çalışma sonucu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.Hastanın eşi Haydar Ak, yardıma koşan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

VAN'DA TİPİDE MAHSUR KALAN İKİ ÇOBAN İLE KOYUN SÜRÜSÜ KURTARILDI

Van'ın Gürpınar ilçesinde yayladan dönerken bastıran kar ve tipide yolda mahsur kalan iki çoban ve koyun sürüsü ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.Edremit ilçesindeki Çiçekli Yaylası'ndan 450 küçükbaş koyunla yola çıkan iki çoban, etkili olan kar ve tipi nedeniyle Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar mahallesi yakınlarında mahsur kaldı.Çobanların ihbarı üzerine harekete geçen Gürpınar Belediyesi, olay yerine karla mücadele ekiplerini yönlendirdi.

Ekipler, 2 saatlik çalışma ile yolu açarak mahsur kalan çobanların ve sürünün köye ulaşımını sağladı.Çobanlardan Veysel Yola, kar ve tipi nedeniyle yolda güçlükle ilerleyebildiklerini belirterek, "Sabah saat 05.00'da yola çıktık, 8 saattir yoldayız. Belirli bir noktadan sonra kar ve tipinin etkisini arttırması nedeniyle ilerleyemedik. Biz de Gürpınar Belediyesine ulaştık. Çok perişan haldeydik. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.