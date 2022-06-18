Bu yıl geçen seneye göre akarsularda su çok daha bol miktarda var. Koruma çalışmaları yine Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından çok başarılı bir şekilde yürütülüyor. Umut ediyoruz ki bu koruma çalışmaları önümüzdeki yıllarda da böyle devam eder ve yavru inci kefalleri tekrardan göl ile buluşabilirler" diye konuştu.