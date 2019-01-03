Van'ın yeni seyir terası: Kız Kalesi

Van Belediyesi, tarihi öneme sahip kalenin restorasyonu ve çevre düzenlemesine yönelik "Kız Kalesi" projesini hayata geçirdi.

AA'nın haberine göre bu kapsamda 1,8 milyon lira harcanarak restore edilen kalenin üzerinde bulunduğu yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda sosyal alanlar inşa edildi, 240 metrekarelik alanda kafeterya yapıldı.

Çalışmalarla yeni görünüme kavuşan ve kentin yüksekten izlenebildiği kale ve alan, halkın hizmetine sunuldu.

Yeni açılan kafeteryada projenin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit Kalesi'nin 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Alanın, Urartu medeniyetinden kalan, adak ve sunak yeri olarak kullanılan, Urartu krallarının taç giydiği çeşitli törenlerin yapıldığı bir bölge olduğunu anlatan Çiçekli, şöyle konuştu:

"Burası aynı zamanda sit alanı. Talihsiz olaylarla anılıyordu. Araçların çekildiği, gayrimeşru olayların yaşandığı bir noktaydı. Burada yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucu projeyi kurulumuzdan geçirdik. Akabinde bölgenin imar planlarını yaptık. Daha sonra buradaki gayri resmi kaçak gecekondu ve yapıları yıkarak Kız Kalesi Peyzaj ve Regresyon Projesi doğrultusunda elden geçirdik. 3 aylık çalışma sonrasında şu an bulunduğu duruma getirdik."

Çiçekli, seyir terası olarak kullanılan kalede ışıklandırma ve yeşillendirme çalışması yaptıklarını ifade etti.

Kalenin 3 bin yıl aradan sonra hak ettiği noktaya geldiğini vurgulayan Çiçekli, "Her şehrin bir tepesi vardır. Van'ın da böyle noktaları çoktu. Ancak ıslah edilmesi, elden geçirilmesi gerekiyordu. Artık Van'a gelen tüm misafirleri ağırlayabileceğimiz, 'Van'a nereden bakılır' denildiğinde gidilebilecek bir yer var." dedi.

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